Korkunç son dakika haberi: 2 çocuk 3 gün boyunca anne ve babalarının cesetleriyle uyudu! Turşu ölümlerine neden oldu

"EN SON ÇIĞLIK ATIYORDUM"

Bunun üzerine koşarak eve gelen Viktoria'nın kız kardeşi Natalia Bakulina (36), çifti yataklarında ölü buldu. "Eve koştum ve her şeyi gördüm, en son çığlık atıyordum" diyen Bakulina, olayın şokunu atlatamadığını belirtti. Viktoria'nın annesi 61 yaşındaki Galina Yasturbenko ise "İnsanlar onları yakarak kutulamamız gerektiğini söylüyor, ancak ben yapamam. Kimse ne olduğunu bilmiyor, hepimiz şok olduk" diyerek acısını dile getirdi. Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu.