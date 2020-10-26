Korkunç son dakika haberi: 2 çocuk 3 gün boyunca anne ve babalarının cesetleriyle uyudu! Turşu ölümlerine neden oldu

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Korkunç haberi: 2 çocuk 3 gün boyunca anne ve babalarının cesetleriyle uyudu! Turşu ölümlerine neden oldu

Dünya ’dan gelen haberini konuşuyor! Rusya’da kız kardeşi ve eşinden haber alamayan Natalia, ailenin telefonunu aradı. Telefonu çiftin 5 yaşındaki kızları açtı. Küçük kız, anne ve babasının uzun süredir uyuduğunu söyledi. Bu durum üzerinde, anne ve babanın evine giden yakınları, çiftin cansız bedeni ile karşı karşıya kaldı. Çocukların 3 gün boyunca annelerinin cansız bedeni ile birlikte oldukları ortaya çıktı. Çiftin ölüm sebebi ise kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:49 Son Güncelleme: 26.10.2020 16:49 ABONE OL
Kan donduran son dakika haberi: 2 çocuk 3 gün boyunca anne ve babalarının cesetleriyle uyudu! Turşu ölümlerine neden oldu

Haberi… Bolshoye Kuzomkino kentinde yaşayan Alexander (30) ve Viktoria Yakunin (25) çifti bir aile toplantısını kaçırdı. Çiftten haber alamayan akrabaları evlerini aramaya başladı.

"ANNEM VE BABAM UZUN ZAMANDIR UYUYOR"

Telefonu çiftin 5 yaşındaki kızları açtı. Küçük kız, anne ve babasının uzun zamandır uyuduğunu ve tenlerinin renginin tamamen siyaha döndüğünü; 1 yaşındaki erkek kardeşine de kendisinin baktığını söyledi.

Kan donduran son dakika haberi: 2 çocuk 3 gün boyunca anne ve babalarının cesetleriyle uyudu! Turşu ölümlerine neden oldu

"EN SON ÇIĞLIK ATIYORDUM"

Bunun üzerine koşarak eve gelen Viktoria'nın kız kardeşi Natalia Bakulina (36), çifti yataklarında ölü buldu. "Eve koştum ve her şeyi gördüm, en son çığlık atıyordum" diyen Bakulina, olayın şokunu atlatamadığını belirtti. Viktoria'nın annesi 61 yaşındaki Galina Yasturbenko ise "İnsanlar onları yakarak kutulamamız gerektiğini söylüyor, ancak ben yapamam. Kimse ne olduğunu bilmiyor, hepimiz şok olduk" diyerek acısını dile getirdi. Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu.

Kan donduran son dakika haberi: 2 çocuk 3 gün boyunca anne ve babalarının cesetleriyle uyudu! Turşu ölümlerine neden oldu

TURŞUDAN GELEN ÖLÜM

Gaz fabrikasında çalışan Alexander'ın, Viktoria ile birlikte yatmadan önce büyükannesinden aldığı ev yapımı turşulardan yediği öğrenildi. Turşuda oluşabilecek Botulinum toksinin ölümlerine neden olduğu düşünülüyor. Genç çiftin içkiden zehirlendiği iddiaları üzerine konuşan komşuları, çiftin alkol kullanmadığını ve 'mükemmel bir çift' olduklarını belirtti. İki çocuğun velayeti Alexander'ın babasına verildi.

Kan donduran son dakika haberi: 2 çocuk 3 gün boyunca anne ve babalarının cesetleriyle uyudu! Turşu ölümlerine neden oldu

Kaynak: Milliyet

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Korkunç son dakika haberi: 2 çocuk 3 gün boyunca anne ve babalarının cesetleriyle uyudu! Turşu ölümlerine neden oldu
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