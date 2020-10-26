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Ulusal Meclisi ve Senatosundan Fransa'ya kınama

'da federal parlamentonun alt kanadı ile üst kanadı Senato, "küfür içeren" karikatürleri ve Emmanuel 'un İslam'a karşı "nefret dolu" açıklamalarını oy birliği ile kınadı.

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 20:57 Son Güncelleme: 26.10.2020 21:35 ABONE OL
Pakistan Ulusal Meclisi ve Senatosundan Fransa'ya kınama

Pakistan basınındaki haberlere göre, Ulusal Meclis'in oy birliğiyle aldığı karar metninde, Fransa'da "küfür içeren" karikatürlerin yeniden yayınlanmasına, İsveç ve Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığına işaret edilerek, dünyanın bazı yerlerinde İslamofobik eylemlerin yeniden canlanmasının kınandığı vurgulandı.

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Kararda, Ulusal Meclis'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi liderlerin son derece rahatsızlık verici açıklamaları ve "nefret çığırtkanlığı" konusunda ciddi endişe duyulduğu ve Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam peygamberlerine hakaret edilmesinin tartışmasız bir şekilde kınandığı kaydedildi.

Ulusal Meclis'in kararında, hükümetten, Pakistan'ın Paris Büyükelçisi'ni geri çağırması, 15 Mart'ın "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" olarak belirlenmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile birlikte çalışılması talep edildi.

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İİT Genel Genel Sekreteri'nden konunun takip edilerek İslam ülkelerinden ortak bir tavır sergilemeleri için gerekli önlemleri almasının istendiği kararda, Birleşmiş Milletler'e (BM) dinler arası uyum için küresel bir diyalog başlatması ve yükselen İslamofobiye karşı durması çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Federal Parlamento'nun üst kanadı Senato'da da benzer bir karar alınırken, söz konusu "aşağılık" hadiselerle ilgili endişeli olunduğu vurgulandı.

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Pakistan Ulusal Meclisi ve Senatosundan Fransa'ya kınama
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