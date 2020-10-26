Son dakika haberi: Aliyev'den canlı yayında sert sözler!  "Silah gönderenlerin listesi bende var"

"ATEŞKES İSTEYENLER ERMENİSTAN'A SİLAH GÖNDERİYOR"

Düşmanla daha nereye kadar müzakere yapacağız? Esirlerin ve şehitlerin değişimi için ateşkese rıza göstermiştik, ama Ermenistan gece vakti Gence'yi bombaladı alçakça. Bugün saat 8 için ateşkes ilan edildi, ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edildi. Ermenistan, talimata uymasın, benim halkıma zarar versin, ya savaş yoluyla ya sulh yoluyla hallolacak.

Ermenistan'ın kafasına öyle bir vurduk ki, artık uyanamıyor, yıkılıp onun bunun ayağının altına kapanıp, halkını küçük düşürüyor. Ateşkesi isteyen ülkeler neden Ermenistan'a silah gönderiyor? Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir. Ermenistan'ı kurtarmak isteyen, toprağımızdan çıkmasını söylesin. Azerbaycan halkı şunu bilsin, ben her konuda onlara açıklama yaptım.

DOSTUM ERDOĞAN DEFALARCA 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' DEDİ

Benim dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca 'Dünya beşten büyüktür' dedi, haklıdır. Ne kadar bu adaleti bozsalar da, hak yeseler de, adalet var. Adalet bizim tarafımızdadır, biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız, güçlüyüz. Dünya artık eski dünya değil.