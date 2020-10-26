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Son dakika haberi: Coronavirüs aşısında flaş gelişme! Dikkat çeken yaş grubu detayı...

Son dakika haberi | Dünya genelinde 43 milyon kişinin enfekte olduğu coronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edinilen son dakika haber göre; , ve AstraZeneca'nın işbirliği içinde geliştirdiği koronavirüs aşısı deneylerinden elde edilen ilk sonuçları paylaştı. Oxford'un geliştirdiği aşısı ile ilgili önemli bir yaş detayı açıklandı. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:47 Son Güncelleme: 26.10.2020 17:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Coronavirüs aşısında flaş gelişme! Dikkat çeken yaş grubu detayı...

Son dakika haberi: , ve AstraZeneca'nın işbirliği içinde geliştirdiği koronavirüs aşısı deneylerinden elde edilen ilk sonuçların, en yüksek risk altında olan yaşlılarda güçlü bir bağışıklık tepkisi ürettiğini gösteriyor. FT'de yer alan ve konuya yakın iki kişiye dayandırılan habere göre aşının ileri yaş gruplarında koruyucu antikorları ve T hücrelerini tetiklediği keşfedildi. Bu sonuç araştırmacıları cesaretlendirdi.

Son dakika haberi: Coronavirüs aşısında flaş gelişme! Dikkat çeken yaş grubu detayı...

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK TEPKİLERİ

İmmünojenite kan testlerinin sonuçlarından haberdar olan iki kişinin açıklamalarına göre bulgular, Temmuz ayında yayınlanan
ve aşının 18 ila 55 yaşları arasındaki sağlıklı yetişkinler grubunda "güçlü bağışıklık tepkileri" ürettiğini gösteren verileri tekrarladı.

Ancak FT, pozitif immünojenisite testlerinin, aşının nihayetinde yaşlı insanlarda güvenli ve etkili olacağını garanti etmediği konusunda uyardı.

Son dakika haberi: Coronavirüs aşısında flaş gelişme! Dikkat çeken yaş grubu detayı...

araştırmacıları ile aşıyı geliştiren AstraZeneca, COVID-19'a karşı koruma amaçlı bir aşı üretme yarışında önde gittiği görülüyor.

FT, bulgunun ayrıntılarının kısa süre içinde bir klinik dergide yayınlanmasının beklendiğini söyledi ancak derginin ismini vermedi. Oxford ve AstraZeneca, Reuters'ın açıklama talebine ise henüz yanıt vermedi.

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Son dakika haberi: Coronavirüs aşısında flaş gelişme! Dikkat çeken yaş grubu detayı...
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