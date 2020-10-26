Son dakika haberi: Coronavirüs aşısında flaş gelişme! Dikkat çeken yaş grubu detayı...

Son dakika haberi: Financial Times, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın işbirliği içinde geliştirdiği koronavirüs aşısı deneylerinden elde edilen ilk sonuçların, en yüksek risk altında olan yaşlılarda güçlü bir bağışıklık tepkisi ürettiğini gösteriyor. FT'de yer alan ve konuya yakın iki kişiye dayandırılan habere göre aşının ileri yaş gruplarında koruyucu antikorları ve T hücrelerini tetiklediği keşfedildi. Bu sonuç araştırmacıları cesaretlendirdi.