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: Maske takmayan kadın yolcunun üstüne tükürdü! Polis bu skandal videoyu soruşturuyor!

Haberi... Ülkede yaşanan bir maske tartışması sırasında, kendisini uyaran adam tüküren kadının videosu gündem oldu. Vancouver toplu taşıma polisi, maskesiz bir kadını ona tükürdükten sonra otobüsten iten bir adamı gösteren video ile ilgili soruşturma başlattı.. Henüz yetkililer tarafından doğrulanmayan videoda, otobüste duran kadına birisinin "iğrenç" dediği duyuluyor. Başını çevirien kadın adama tükürerek onun yanından uzaklaşıyor. İşte, ülkede büyük tepki toplayan görüntüler ve yaşanan olaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 09:56 Son Güncelleme: 26.10.2020 10:14 ABONE OL
Son Dakika: Maske takmayan kadın yolcunun üstüne tükürdü! Polis bu skandal videoyu soruşturuyor!

Kanada'da yaşanan skandal olay, videonun TikTok'ta yayınlanmasıyla birlikte viral oldu. Bir kadın, kendisini uyaran adama tükürdükten sonra şahıs, kadını iterek otobüsten aşağıya attı. Yer edüşen kadının yanına yardıma giden başka bir kadın "Aman Tanrım, senin sorunun ne?" diyerek adama çıkıştı. Şehrin toplu taşıma hizmetlerini işleten TransLink skandal görüntüler ile ilgili bir tweet paylaşarak şikayetler için teşekkür ettii: "Müşterilerimizin güvenliği 1 numaralı önceliğimizdir. Herkese ilgileri için teşekkür ederim. Transit Polisi şu anda bu konuyu araştırıyor"

Kanada'nın Vancouver kentinde, erkek yolcu ile maskesiz otobüse binen kadın arasında tartışma yaşandı. Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadını ittirerek otobüsten attı. Kanada'nın Vancouver şehrinde toplu taşımadayken bir kişi maske takmadığı için kadın yolcuyu uyardı.

İşte, o anlara ait görüntüler...

Son Dakika: Maske takmayan kadın yolcunun üstüne tükürdü! Polis bu skandal videoyu soruşturuyor!

Kadın yolcu ise kendisine sözlü tepki gösteren kişinin yüzüne tükürerek karşılık verdi. Bunun üzerine erkek yolcu kadını iterek aracın dışına itti.

Skandal video! Maske takmayan kadın, yolcunun üstüne tükürdü! Polis bu skandal görüntüleri soruşturuyor! | Video

Son Dakika: Maske takmayan kadın yolcunun üstüne tükürdü! Polis bu skandal videoyu soruşturuyor!

O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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Son Dakika: Maske takmayan kadın yolcunun üstüne tükürdü! Polis bu skandal videoyu soruşturuyor!
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