Son Dakika: Maske takmayan kadın yolcunun üstüne tükürdü! Polis bu skandal videoyu soruşturuyor!

Kanada'da yaşanan skandal olay, videonun TikTok'ta yayınlanmasıyla birlikte viral oldu. Bir kadın, kendisini uyaran adama tükürdükten sonra şahıs, kadını iterek otobüsten aşağıya attı. Yer edüşen kadının yanına yardıma giden başka bir kadın "Aman Tanrım, senin sorunun ne?" diyerek adama çıkıştı. Şehrin toplu taşıma hizmetlerini işleten TransLink skandal görüntüler ile ilgili bir tweet paylaşarak şikayetler için teşekkür ettii: "Müşterilerimizin güvenliği 1 numaralı önceliğimizdir. Herkese ilgileri için teşekkür ederim. Transit Polisi şu anda bu konuyu araştırıyor"

Kanada'nın Vancouver kentinde, erkek yolcu ile maskesiz otobüse binen kadın arasında tartışma yaşandı. Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadını ittirerek otobüsten attı. Kanada'nın Vancouver şehrinde toplu taşımadayken bir kişi maske takmadığı için kadın yolcuyu uyardı.

İşte, o anlara ait görüntüler...