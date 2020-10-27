Ermenistan misket bombasıyla saldırdı 7 yaşındaki Aysu hayatını kaybetti

Saldırı sırasında tarlada traktör üstünde olduğunu söyleyen baba Ruşen İskenderov, "Üç kızım bahçede oynuyordu. Saldırıyı duyunca koştum. Aysu'm ağır yaralıydı. Hemen arabaya attım, hastaneye yetiştirmeye çalıştım ama olmadı yolda öldü. Kızım okula gitmek için hazırlanıyordu. Çantası, odası kardeşlerini, bizi bırakıp gitti. Diğer iki kızım da hastanede. Canımızdan can aldılar. Allah Ermenistan'ın bize yaşattığı acıları yanında bırakmayacak" dedi.