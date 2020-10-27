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misket bombasıyla saldırdı 7 yaşındaki Aysu hayatını kaybetti

Dünyaya ‘ istiyoruz’ diye ağlayan varılan ateşkes anlaşmasını üçüncü kez ihlal ederek misket bombasıyla saldırdı. 'ın Berde kentinde 7 yaşındaki Aysu ile 3 kişi daha hayatını kaybetti

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Giriş Tarihi: 27.10.2020 19:56 Son Güncelleme: 27.10.2020 20:37 ABONE OL
Ermenistan misket bombasıyla saldırdı 7 yaşındaki Aysu hayatını kaybetti

3'üncü defa insani ateşkesi ihlal ederek, 'ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyünü misket bombasıyla vurdu. Hain saldırıda henüz 7 yaşındaki Aysu İskenderova ile Aybeniz Ehmedova, Ofeliya Caferova ve Ehtiram İsmailov hayatını kaybetti.

Ermenistan misket bombasıyla saldırdı 7 yaşındaki Aysu hayatını kaybetti

Minik Aysu'nun cenazesi başındaki kadınlar gözyaşları içinde "Körpe balalarımıza kıydılar, yavrularımızı öldürdüler" diye ağıtlar yaktı.

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Ermenistan misket bombasıyla saldırdı 7 yaşındaki Aysu hayatını kaybetti

Saldırı sırasında tarlada traktör üstünde olduğunu söyleyen baba Ruşen İskenderov, "Üç kızım bahçede oynuyordu. Saldırıyı duyunca koştum. Aysu'm ağır yaralıydı. Hemen arabaya attım, hastaneye yetiştirmeye çalıştım ama olmadı yolda öldü. Kızım okula gitmek için hazırlanıyordu. Çantası, odası kardeşlerini, bizi bırakıp gitti. Diğer iki kızım da hastanede. Canımızdan can aldılar. Allah 'ın bize yaşattığı acıları yanında bırakmayacak" dedi.

Ermenistan misket bombasıyla saldırdı 7 yaşındaki Aysu hayatını kaybetti

GÖKYÜZÜNDE PATLADI, KÖYE DAĞILDI

Karayusuflu köyünde ikamet eden ve 'ın saldırısında oğlu Ehtiram İsmailov'u kaybeden Halil Bahçeliyev de olay anını anlattı.

Ermenistan misket bombasıyla saldırdı 7 yaşındaki Aysu hayatını kaybetti

Oğlu Ehtiram'ın evinden yaklaşık 500 metre mesafede oturduğunu belirten Bahçeliyev, "Birden gökyüzünden çok şiddetli bir patlama sesi geldi. Ne olduğunu anlayamadan oğlumun evine doğru koştum. Evinin bahçesinde oğlumun cansız bedeniyle karşılaştım. Gelinim, Ayten İsmailova ve torunum Aysu İsmailova da yaralandı." dedi.

Ermenistan misket bombasıyla saldırdı 7 yaşındaki Aysu hayatını kaybetti

Havada patlayan bombaların köye saçıldığını belirten Baçeliyev, oğlunun düşen bombalar nedeniyle öldüğünü aktardı. Gelini Ayten'in durumunun ağır olduğunu belirten Bahçeliyev, Yevlah kentindeki hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Ermenistan misket bombasıyla saldırdı 7 yaşındaki Aysu hayatını kaybetti

KÖYE ATILAN MİSKET BOMBASIYDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'ın sivillere karşı kullanılması yasak olan Smerch füze içinde yer alan misket bombalarıyla Karayusuflu köyündeki sivilleri vurduğunu bildirdi.

Ermenistan misket bombasıyla saldırdı 7 yaşındaki Aysu hayatını kaybetti

Haciyev, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.

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Ermenistan misket bombasıyla saldırdı 7 yaşındaki Aysu hayatını kaybetti
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