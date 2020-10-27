Otuz yıldır bugünü bekliyorduk

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Washington'da görüşmeler yaparken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva da gelişmeleri SABAH'a değerlendirdi. İşte Abdullayeva ile yaptığımız görüşmeden öne çıkan detaylar:Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarını kurtarması 30 yıldır devam eden statükoyu ortadan kaldırdı. Artık 'temas hattı' diye bir anlayış yok. Sahadaki gelişmeler diplomasi masasında da gücümüzü artıracak. Tüm topraklarımızın kurtarılmasını istiyoruz.Uluslararası kamuoyu hep "ateşkes olsun, savaş durdurulsun" çağrısında bulunuyor. Aslında meselenin kökünde işgal faktörü var. Bu işgalin kaldırılması çağrılarını görmüyoruz. 30 yılda çalıştık, konuştuk ancak bir sonuç olmadı. Bir de provokasyonlar devam etti. Bunun üzerine Azerbaycan, kararlılığını bir kez daha ortaya koyarak topraklarını kurtarıyor.Gence, cephe hattından çok uzakta. Orada herhangi askeri bir hedef yok. Hedef zaten göz önünde: Siviller, sivillerin yaşadığı evler. Bundan önceki süreçte de yanımızda olan kardeş Türkiye oldu. Pakistan devleti sağ olsun destekledi bizi açıklamalarıyla. Gence ile ilgili diğer ülkeler, Avrupa Birliği "sivillerin hedef alınmasını kınıyoruz" açıklaması yaptı. Ama yine de "bu saldırıyı kim yaptı?", "Ermenistan tarafından yapıldı", "Hangi amaçla yapıldı" şeklinde açıklamalar olmadı.Aslında Türkiye hangi devlet istese de istemese de bu sürecin içinde. Türkiye bölgenin büyük devletlerinden biri ve bölgede söz sahibi devletlerden biri ve komşu devlet, Türkiye bölgede barış ve uluslararası hukukun sağlanmasından yana olan bir devlet.Türkiye- Azerbaycan arasındaki ilişkiler açısından da tarihi bir dönem. Aslında her iki devletin de istediği, uluslararası hukukun sağlanmasıdır. Biz 30 yıldır bu haberleri bekliyorduk. Biz 30 yıldır topraklarımızın işgalden kurtarılışını bekliyorduk. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın önderliğinde hepimiz tek yumruk olduk ve topraklarımızın tamamen işgalden kurtarılacağı günü ve zafer haberini duyuracağımız günü bekliyoruz.