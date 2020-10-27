Rus jetleri İdlib’i vurdu

RUSsavaş uçakları Suriye Muhalif Ordusu'nun (SMO) kontrolünde bulunan İdlib'deki eğitim kampını hedef aldı. Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu SMO'ya bağlı Feylaku'ş Şam güçleri havadan vuruldu. Eğitim alanına düzenlenen saldırıda en az 78 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda 90'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydetti. Eğitim merkezinde yakın zamanda mezuniyet töreninin düzenleneceği öğrenildi. Türkiye ve Rusya arasında en son 5 Mart'ta Moskova'da "İblib gerginliği azaltma bölgesi" üzerinde yeni bir mutabakat sağlanmıştı. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.