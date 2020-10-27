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Son dakika haberi: Ermeni ordusunda büyük çöküş! Ermeni askerler sahte rapor alarak cepheyi terk ediyor…

ordusunun ’da Ermeniler tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için beşlattığı operasyonları karşısında hezimete uğrayan Ermeni askerleri cepheden kaçıyor. Cephede büyük kayıplar veren paralı askerler ile birliklerini ayakta tutmaya çalışan ordusunun hali içler acısı. Ermenistan’a ait mevzilerden görüntülerde askerler yiyecek yok, insan yok, asker yok... Beni buraya bıraktılar, kendileri de çekip gittiler. Bizi hiç kimse umursamıyor." diyerek cepheyi terk ediyor. Çok sayıda Ermeni askeri de binlerce dolar ödeyerek sahte corona virüs raporu alarak cephede savaşmayı reddediyor. İşte son dakika haberin detayları…

Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:05 Son Güncelleme: 27.10.2020 10:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Ermeni ordusunda büyük çöküş! Ermeni askerler sahte rapor alarak cepheyi terk ediyor…

ordusu işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor. İşgalden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan bayrağı yeniden dalgalanıyor.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri her gün yeni bir köyü işgalden kurtararak mutlak başarı elde ederken, 2 milyar dolardan fazla zayiata uğratılan ordusundan askerler bir bir cepheyi terk etmeye başladı.

Ordu komutanları ise askerlerin kaçmasını engellemek için yüreklendirecek konuşmalar yapmaya başladı. Ancak askerler savaşmamak için direniyor.

Son dakika haberi: Ermeni ordusunda büyük çöküş! Ermeni askerler sahte rapor alarak cepheyi terk ediyor…

YİYECEK YOK, İNSAN YOK, ASKER YOK

Son olarak 3 kez ateşkesi ihlal eden 'da cepheden gelen görüntülerde askerler "Bu yağış altında üçüncü günümüz, yiyecek yok, insan yok, asker yok... Beni buraya bıraktılar, kendileri de çekip gittiler. Bizi hiç kimse umursamıyor." diyerek cepheyi terk etti.

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Son dakika haberi: Ermeni ordusunda büyük çöküş! Ermeni askerler sahte rapor alarak cepheyi terk ediyor…

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre; ordusunun ordusuyla girdiği çatışmalarda neredeyse bir aylık zaman dilimi geride kalırken, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusuna bağlı askerler de tek tek savaşmayı reddederek birliklerinden firar etmeye başladı.

HEZİMETE UĞRADI

Azerbaycan ordusunun bombardımanı sonrası sadece asker gücünü değil yüzlerce kara ve hava aracı ile askeri teçhizat ve sistemini de kaybeden Ermenistan ordusunun bu zamana kadarki ekonomik kaybı ise 2 milyar doları aştı.

Son dakika haberi: Ermeni ordusunda büyük çöküş! Ermeni askerler sahte rapor alarak cepheyi terk ediyor…

PARALI ASKERLERE BAŞVURMUŞTU

Cephede hattında verdiği tarihi kayıplar sonrası silah ve yiyecek sıkıntısının da ortaya çıktığı ordusunun son çare olarak paralı askerlere başvurduğu ortaya çıkmıştı. Çok sayıda ülkeden toplanan paralı militanların sivil uçaklarla çatışma bölgelerindeki birliklere taşındığı ve hızlı eğitimlerin ardından cephe hattına savaşmaya yolladıkları belirtilmişti.

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ADAM BAŞI 600 DOLAR!

Ermenistan'ın paralı askerlerden birlik oluşturduğuna dair gelişmelerin ardından sürpriz bir itiraf da gelmiş, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde başçavuş olarak görev yapan Mikayelyan Albert Yervandi, ülkesinin işgal ettiği 'a Kürt paralı askerleri getirdiğini belirtip söz konusu askerlere ödenen ücreti de açıklamıştı.

Son dakika haberi: Ermeni ordusunda büyük çöküş! Ermeni askerler sahte rapor alarak cepheyi terk ediyor…

SAHTE KORONA RAPORUYLA KAÇIŞ

ordusundan aldığı ağır darbeler sonrası birliklerini ayakta tutmaya çalışmak için her türlü yönteme başvuran ordusuna yönelik dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, askere alınanlara sahte COVID-19 raporu veren bir doktoru tutukladı.

Son dakika haberi: Ermeni ordusunda büyük çöküş! Ermeni askerler sahte rapor alarak cepheyi terk ediyor…

BİN DOLARA SATIYORLAR

Sosyal ağlardaki paylaşımlarda da bizzat dile getirilen olaya ilişkin konuşan Ermeniler, cepheye gidip mağdur olmak istemediklerini söylüyor. Bin ile iki bin dolar arasında bir ücret karşılığında sahte COVID-19 raporu alınabilirken, ülkedeki günlük vaka sayısında ise son zamanlarda ciddi bir yükseliş yaşandığı ve rakamın 2500'ün üzerine çıktığı kaydediliyor.

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Son dakika haberi: Ermeni ordusunda büyük çöküş! Ermeni askerler sahte rapor alarak cepheyi terk ediyor…
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