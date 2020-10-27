Son dakika haberi: Ermeni ordusunda büyük çöküş! Ermeni askerler sahte rapor alarak cepheyi terk ediyor…

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre; Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuyla girdiği çatışmalarda neredeyse bir aylık zaman dilimi geride kalırken, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusuna bağlı askerler de tek tek savaşmayı reddederek birliklerinden firar etmeye başladı.

HEZİMETE UĞRADI

Azerbaycan ordusunun bombardımanı sonrası sadece asker gücünü değil yüzlerce kara ve hava aracı ile askeri teçhizat ve sistemini de kaybeden Ermenistan ordusunun bu zamana kadarki ekonomik kaybı ise 2 milyar doları aştı.