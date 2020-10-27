Son dakika haberi: Ermeni ordusunda büyük çöküş! Ermeni askerler sahte rapor alarak cepheyi terk ediyor…

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor. İşgalden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan bayrağı yeniden dalgalanıyor.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri her gün yeni bir köyü işgalden kurtararak mutlak başarı elde ederken, 2 milyar dolardan fazla zayiata uğratılan Ermenistan ordusundan askerler bir bir cepheyi terk etmeye başladı.
Ordu komutanları ise askerlerin kaçmasını engellemek için yüreklendirecek konuşmalar yapmaya başladı. Ancak askerler savaşmamak için direniyor.
YİYECEK YOK, İNSAN YOK, ASKER YOK
Son olarak 3 kez ateşkesi ihlal eden Ermenistan'da cepheden gelen görüntülerde askerler "Bu yağış altında üçüncü günümüz, yiyecek yok, insan yok, asker yok... Beni buraya bıraktılar, kendileri de çekip gittiler. Bizi hiç kimse umursamıyor." diyerek cepheyi terk etti.
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Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre; Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuyla girdiği çatışmalarda neredeyse bir aylık zaman dilimi geride kalırken, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusuna bağlı askerler de tek tek savaşmayı reddederek birliklerinden firar etmeye başladı.
HEZİMETE UĞRADI
Azerbaycan ordusunun bombardımanı sonrası sadece asker gücünü değil yüzlerce kara ve hava aracı ile askeri teçhizat ve sistemini de kaybeden Ermenistan ordusunun bu zamana kadarki ekonomik kaybı ise 2 milyar doları aştı.
PARALI ASKERLERE BAŞVURMUŞTU
Cephede hattında verdiği tarihi kayıplar sonrası silah ve yiyecek sıkıntısının da ortaya çıktığı Ermenistan ordusunun son çare olarak paralı askerlere başvurduğu ortaya çıkmıştı. Çok sayıda ülkeden toplanan paralı militanların sivil uçaklarla çatışma bölgelerindeki birliklere taşındığı ve hızlı eğitimlerin ardından cephe hattına savaşmaya yolladıkları belirtilmişti.
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ADAM BAŞI 600 DOLAR!
Ermenistan'ın paralı askerlerden birlik oluşturduğuna dair gelişmelerin ardından sürpriz bir itiraf da gelmiş, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde başçavuş olarak görev yapan Mikayelyan Albert Yervandi, ülkesinin işgal ettiği Dağlık Karabağ'a Kürt paralı askerleri getirdiğini belirtip söz konusu askerlere ödenen ücreti de açıklamıştı.
SAHTE KORONA RAPORUYLA KAÇIŞ
Azerbaycan ordusundan aldığı ağır darbeler sonrası birliklerini ayakta tutmaya çalışmak için her türlü yönteme başvuran Ermenistan ordusuna yönelik dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, askere alınanlara sahte COVID-19 raporu veren bir doktoru tutukladı.
BİN DOLARA SATIYORLAR
Sosyal ağlardaki paylaşımlarda da bizzat dile getirilen olaya ilişkin konuşan Ermeniler, cepheye gidip mağdur olmak istemediklerini söylüyor. Bin ile iki bin dolar arasında bir ücret karşılığında sahte COVID-19 raporu alınabilirken, ülkedeki günlük vaka sayısında ise son zamanlarda ciddi bir yükseliş yaşandığı ve rakamın 2500'ün üzerine çıktığı kaydediliyor.