Son dakika haberi: Yunanistan'a büyük şok! Savaş gemisi battı | Canlı yayında Ege Denizi'ne gömüldü

MAYIN TARAMA GEMİSİ BATTI

Milliyet'in hbaerinde göre; Çarpışmanın duyulmasıyla birçok donanma ve kurtarma ekibi olay yerine geldi ancak mayın tarama gemisinin batması önlenemedi. Ekipler kazadan sonra denize atlayan dört kişiyi de sudan çıkardı.