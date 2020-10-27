Son dakika: Hezimete uğrayan Ermenistan'dan yeni taktik! Cepheye onları sürüyorlar...

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlarda Ermenistan'a ağır kayıplar yaşatmıştı. Terör örgütü PKK ile iş birliğini artıran Ermenistan'dan gelen son dakika haberine göre; cepheye kadınların sürüldümeye başlanacağı açıklandı.
Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.
Hakobyan yaptığı açıklamada, "13 kadın ile birlikte kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz. Ardından da cepheye gideceğiz. Vatanımızı düşmana teslim edemeyiz" dedi.