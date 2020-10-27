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: Hezimete uğrayan 'dan yeni taktik! Cepheye onları sürüyorlar...

haberi: ordusu karşısında hezimete uğrayan 'nın da sıkça kullandığı kirli bir taktiğe girişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 11:06 Son Güncelleme: 27.10.2020 11:12 ABONE OL
Son dakika: Hezimete uğrayan Ermenistan'dan yeni taktik! Cepheye onları sürüyorlar...

, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlarda 'a ağır kayıplar yaşatmıştı. Terör örgütü ile iş birliğini artıran Ermenistan'dan gelen haberine göre; cepheye kadınların sürüldümeye başlanacağı açıklandı.

Son dakika: Hezimete uğrayan Ermenistan'dan yeni taktik! Cepheye onları sürüyorlar...

'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.

Son dakika: Hezimete uğrayan Ermenistan'dan yeni taktik! Cepheye onları sürüyorlar...

Hakobyan yaptığı açıklamada, "13 kadın ile birlikte kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz. Ardından da cepheye gideceğiz. Vatanımızı düşmana teslim edemeyiz" dedi.

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Son dakika: Hezimete uğrayan Ermenistan'dan yeni taktik! Cepheye onları sürüyorlar...
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