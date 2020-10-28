Son dakika: Corona virüste çığır açacak iddia! Aspirin Covid nedenli ölüm oranını azaltıyor mu?

ABD'Lİ BİLİM İNSANLARINDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Bilim insanları gece gündüz demeden virüsü yenecek bir aşı geliştirmek ya da tedavisinde etkili olacak bir ilaç bulmak için çalışıyorlar. Amerika'dan bu konuda gelen yeni bir haber ise koronavirüs salgınında umutları artırdı.

Üstelik bu haber hepimizin bildiği ve dünya çapında neredeyse en yaygın olarak kullanılan ilaç olan aspirinle ilgili! Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre aspirin kullanmak koronavirüste oldukça olumlu sonuçlar sağlıyor.

Uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalar arasında düzenli olarak aspirin kullananların virüs kaynaklı ölüm riskinde %47'lik bir düşüş görüldü.