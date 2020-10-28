Son dakika haberi: ABD seçimlerinde son durum ne? İşte anketlerden çıkan Trump ve Biden oyları

Pennsylvania'da pazartesi günkü anketlerde, Trump'ın 5,3 puan önünde olan Biden'ın şu anda 3,8 puan üstünlüğü bulunuyor.

Ayrıca pazartesi günü Biden'ın 1,2 puan önde olduğu Kuzey Carolina'da fark 0,7'ye gerilerken, Arizona'da Biden 2,4 puan üstünlüğünü korudu.

Anketlere göre Biden, Michigan ve Wisconsin'de arayı açmayı sürdürüyor. Biden, pazartesi günü 8,1 puan önde olduğu Michigan'da şu anda 8,7, 5,4 puan önde olduğu Wisconsin'de ise şu anda 7,8 puan önde.