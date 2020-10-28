Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Şili’de şiddetli deprem!

Son dakika: ’de şiddetli !

ülkesi 'de 5,8 büyüklüğünde meydana geldi. Bölgede yaşayan sosyal medya kullanıcıları, depremi sert bir şekilde hissettiklerini belirtti. Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor

AA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 22:58 ABONE OL
Son dakika: Şili’de şiddetli deprem!

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI), Twitter hesabından, depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Coquimbo bölgesine bağlı La Higuera kentinin 21 kilometre kuzeyi olduğunu açıkladı.

Depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

Bölgede yaşayan sosyal medya kullanıcıları, depremi sert bir şekilde hissettiklerini belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şili’de şiddetli deprem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA