Belçika'da koronavirüs alarmı! Tedbirler yeterli olmayınca ordu göreve çağrıldı

İlk dalgadaki zirve aşıldı

Belçika şu anda 100 bin kişiye düşen 1497 vakayla Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülke konumunda. Toplam vaka sayısının 368 bini geçtiği ülkede şu ana kadar 11 bin 170 kişi hayatını kaybetti. Günlük ortalama yeni vaka sayısı ise 14 bin 356.

Hastanelerde 5 bin 924 Kovid-19 hastası tedavi görüyor. Bu sayı salgının ilk dalgasında zirvenin görüldüğü nisan ayındaki sayıların da üzerinde. Yoğun bakımda 993, solunum cihazına bağlı 541 hasta bulunuyor.