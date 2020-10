İşte Batı’nın çirkin yüzü

Özgürlük ve demokrasi argümanlarıyla sık sık Türkiye'ye ders vermeye çalışan Batı basınının ikiyüzlülüğü yine gözler önüne serildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan açıklamalarından destek alan Fransız basını, yeni bir skandala imza attı. İslam'a hakaret eden ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle alçakça saldıran Charlie Hebdo dergisi, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Ancak basın özgürlüğü maskesi altında İslam'a saldıran Batı, konu İsrail olunca 'özür diliyor', 'yayından kaldırıyor' ve 'çalışanlarını kovuyor'. İşte Batı basınının gerçek yüzü:ABD merkezli The New York Times, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen 'rehber köpek' gibi resmeden karikatürü yayından çekmişti. Gazete özür diledi.Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'de yer alan Netanyahu karikatürü tepkilere neden olmuş, gazete karikatürden dolayı özür dilemişti. Gazete yönetimi, 85 yaşındaki karikatürist Dieter Hanitzsch'i işten kovdu. Eurovision şarkı yarışmasında İsrailli şarkıcı Netta Barzilai'nin birinci olmasına gönderme yapan Hanitzsch, Netanyahu'yu bir elinde mikrofon diğerinde ise füze ile çizmişti. Konuşma balonunda Netanyahu'nun 'Seneye Kudüs'te' dediği görülüyordu.Fransız çizer Zeon, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin karikatürü nedeniyle gözaltına alındı. İsrail haritası şeklindeki bıçakla Filistinli çocuğun katledilişini resmeden Zeon, nefret suçu ile suçlandı.İngiliz The Guardian gazetesi, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May'in ve Netanyahu'nun ortalarında bulunan şöminede İsrail askerleri tarafından öldürülen hemşire Rezzan en-Neccar'ı yanarken resmettiği karikatürü sansürledi. Karikatürün yayınlanmama sebebi olarak "Yahudi karşıtı olması" gösterildi.İngiliz dergisi Grazia, yeni göreve getirdiği yöneticisi Stephanie Yeboah'ı, geçmiş yıllarda Holokost ile dalga geçen tweetler paylaştığı için işten çıkarmıştı.Beyaz Saray'ın en kıdemli muhabirlerinden Helen Thomas, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine yaptığı baskının ardından İsrail'i eleştirmesi üzerine işinden kovulmuştu.CNN'de program sunan Rick Sanchez ise, 'CNN dahil tüm medyayı Yahudiler kontrol ediyor' açıklamasında bulunduktan sonra kanaldan kovuldu.DIŞ HABERLER