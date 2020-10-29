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Kovid-19 tedavisi gören Cumhurbaşkanının durumu stabil

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için Almanya'ya nakledilen Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi

AA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 03:26 Son Güncelleme: 30.10.2020 03:26 ABONE OL
Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanının durumu stabil

Cezayir Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'daki bir hastanede kapsamlı muayeneden geçen Tebbun'un tedavisine başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Tebbun'un sağlık durumunun stabil olduğu ve endişe verecek bir durumun olmadığı kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı, doktorlarının tavsiyesi üzerine önceki gün Almanya'ya nakledilmişti.

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine, 24 Ekim'de kendisini 5 günlük karantinaya almıştı.

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Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanının durumu stabil
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