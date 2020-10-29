Macaristan'dan Kosova'ya AB vize muafiyeti desteği

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'a resmi ziyarette bulundu. Bakan Szijjarto, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE KONUMUNDA

Batı Balkan ülkelerinin istikrara sahip olmasının Macaristan'ın da çıkarına olduğunu belirten Szijjarto, ülkesinin bu konuda ciddi adımlar attığını, NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne (KFOR) en fazla asker sağlayan 3'üncü ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Macaristan'ın Kosova ile iyi ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Szijjarto, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkesinin Kosova'ya 50 bin maske ve 5 bin koruyucu elbise yardımında bulunacağını ve 75 Kosovalı öğrenciye burs sağlayacağını ifade etti.

"AB GÜVENİLİRLİĞİNİ KAYBETMEMELİ"

AB kriterlerini yerine getiren ülkelere vize muafiyeti sağlanması gerektiğine de değinen Szijjarto, ''AB güvenirliğini kaybetmemeli. Eğer önceden bazı kriterler belirledikse o zaman bunu yerine getirenlere bu hak sağlanmalı. Bazı Batı Avrupa ülkeleri vize muafiyeti konusunda siyasi şartlar öne sürüyor.'' diye konuştu.

Haradinaj-Stublla ise vize muafiyeti konusunun Kosova için çok önemli olduğunu, Kosova'nın 8 yıldan beri tüm şartları yerine getirmesine rağmen Batı Balkan ülkeleri arasında bu hakkı elde edemeyen tek ülke konumunda bulunduğunu kaydetti. Macaristan'ın Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kosova'ya verdiği desteğe teşekkür eden Haradinaj-Stublla, Macaristan'ın hem Batı Balkan ülkelerine hem de Kosova'ya verdiği sürekli destekten mutluluk duyduğunu vurguladı.