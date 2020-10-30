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5 yıl beklediği bebeğine doyamadan katledildi

Tükezban Mirzalıyeva, 5 yıllık evliydi. Çocuk hasreti 22 gün önce yöntemiyle dünyaya getirdiği kızıyla sona ermişti. Doğum sonrası kontrole giderken, haydut devletin saldırısı onu kızından ayırdı. Anne, saldırıda ölen babasıyla yan yana defnedildi

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 ABONE OL
5 yıl beklediği bebeğine doyamadan katledildi
Berde katliamında hayatını kaybeden Tükezban Mirzalıyeva (25) geride sevmeye doyamadığı 22 günlük bebeğini bıraktı. Mirzalıyeva, Berde kentinde doktor muayenesine giderken katledildi. Tükezban Mirzalıyeva ve babası Çerkez Mirzalıyev Çelebiler Köyü'nde yan yana defnedildi.



SABAH'a konuşan Mirzalıyeva'nın eşi Elçin İsmailov, "Eşim ve kayınbabamın ölüm haberini aldığımda Terter'deki cephe hattındaydım. Askerim. 27 Eylül'de cepheye gittim, 8 Ekim'de kızımın doğumu üzerine yeniden eve geldim. Eşimi sadece 1 gün doğum yaptıktan sonra gördüm ve tekrar cepheye döndüm. 5 yıl önce evlendik. Tüp bebek tedavisi için Azerbaycan'daki tüm hastaneleri gezdik. Eşim sonunda hamile kaldı ve Kemale adını verdiğimiz kızımız dünyaya geldi. 5 yıldır bu anı bekliyorduk. Bebeğine doyamadan gitti, bizi yalnız bıraktı" dedi.



KATLİAM MAKİNESİ ERMENİSTAN!
Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana sivillere yönelik saldırılarında bugüne kadar 90 kişi hayatını kaybetti, 392 sivil yaralandı. 2 bin 406 ev, 92 apartman ve 423 kamu binası kullanılmaz hale geldi. Saldırılarda 11 çocuk hayatını kaybetti, 8 çocuk yaralandı.

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5 yıl beklediği bebeğine doyamadan katledildi
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