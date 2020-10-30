Savaş suçunun fotoğrafı

Önceki gün Azerbaycan Berde'de Ermenistan'ın Semerç füzesiyle yaptığı saldırıda katledilen 21 sivilden biriydi beden eğitimi öğretmeni Fuad İsmailov. Lale İsmailova cansız bedeninin başından bir an ayrılmadığı ağabeyinin ayaklarını öptü. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Melike İsmailova da 32 yaşına getirdiği evladının başında ağıtlar yaktı. SABAH muhabiri Uğur Yıldırım boğazların düğümlendiği o acı anı patlamadan dakikalar sonra deklanşörüne basarak tarihe kaydetti.Çektiği tarifsiz acıyı SABAH'la paylaşan Lale İsmailova, "Abim ilk patlama olunca beni ve annemi kurtarmak için duvara çıktı. Bize haber vermek için gözlerimizin önünde kafası patladı. Evimiz, yuvamız yok oldu. 1992'de savaş başladığında yine Berde'deydik. O zaman Fuad küçücüktü. 30 yıl sonra can vereceğini hiç düşünmezdim. En küçüğümüzdü evde, havada hâlâ kokusu var. Temiz yürekli ve mertti. Evlenmek istiyordu, o yüzden evi yeni tamir ettirmişti. Bu evi yeniden inşa etmek istiyoruz, Fuad hep burada yaşasın istiyoruz" diye konuştu.