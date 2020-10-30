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Savaş suçunun fotoğrafı

'ın attığı füzenin patlamasıyla birlikte 'ın Berde şehrinde can pazarı yaşandı. Yerler parçalanmış bedenlerle doldu. Bir anda feryatlar yükseldi. Kimi az önce yitirdiği canının üzerine kapanmış, kimi yaralananları sakinleştirmeye çalışıyordu. 21 masumun öldüğü, 70 kişinin yaralandığı önceki günkü kalleş saldırıda Beden Eğitimi Öğretmeni Fuad İsmailov (32) da can verdi. Kardeşi Lale İsmailova, abisinin elini bir an olsun bırakmıyor, ayaklarını öpüyordu. Gözyaşlarıyla "Bizi kurtarmak isterken öldü" diyordu...

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 ABONE OL
Savaş suçunun fotoğrafı
Önceki gün Azerbaycan Berde'de Ermenistan'ın Semerç füzesiyle yaptığı saldırıda katledilen 21 sivilden biriydi beden eğitimi öğretmeni Fuad İsmailov. Lale İsmailova cansız bedeninin başından bir an ayrılmadığı ağabeyinin ayaklarını öptü. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Melike İsmailova da 32 yaşına getirdiği evladının başında ağıtlar yaktı. SABAH muhabiri Uğur Yıldırım boğazların düğümlendiği o acı anı patlamadan dakikalar sonra deklanşörüne basarak tarihe kaydetti.



'BİZİ KURTARMAYA ÇALIŞTI'
Çektiği tarifsiz acıyı SABAH'la paylaşan Lale İsmailova, "Abim ilk patlama olunca beni ve annemi kurtarmak için duvara çıktı. Bize haber vermek için gözlerimizin önünde kafası patladı. Evimiz, yuvamız yok oldu. 1992'de savaş başladığında yine Berde'deydik. O zaman Fuad küçücüktü. 30 yıl sonra can vereceğini hiç düşünmezdim. En küçüğümüzdü evde, havada hâlâ kokusu var. Temiz yürekli ve mertti. Evlenmek istiyordu, o yüzden evi yeni tamir ettirmişti. Bu evi yeniden inşa etmek istiyoruz, Fuad hep burada yaşasın istiyoruz" diye konuştu.

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Savaş suçunun fotoğrafı
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