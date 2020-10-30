Son Dakika: O ülkede korkutan açıklama! “Günlük 100 bin vakaya ulaşacak”

ABD'de corona virüs salgını için felaket çanları çalıyor. 47 eyalette yedi günlük ortalamaya göre yeni Covid-19 vakaları çok ciddi artış gösterdi artıyor. Wisconsin, Ohio ve Dakotas gibi birçok Ortabatı eyaleti de dahil olmak üzere 16 eyalette hastaneye yatışlar rekor seviyelere ulaştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi eski komiseri Dr. Scott Gottlieb, Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde, hatta belki de bu hafta içinde günde 100.000 vakayı aşacağına inandığını söyledi.

SON DAKİKA: ABD'DE VERİLER ZAMANINDA GELMİYOR

Gottliebin açıklamaları şöyle:

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde bir noktada günlük 100.000 enfeksiyonu geçeceğiz muhtemelen. Tüm eyaletler zamanında rapor verirse bunu bu hafta yapabiliriz.