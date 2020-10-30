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: O ülkede korkutan açıklama! “Günlük 100 bin vakaya ulaşacak”

haberi… ’de corona virüs vaka sayısı hızla artıyor. Son 24 saat içerisinde 90 bine yakın corona virüs vaka sayısı kaydedildi. Eski FDA başkanı, ABD'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde günlük 100 bin Covid-19 vaka sayısına ulaşacağını söyledi. Sosyal hareketlilik azalmadığı sürece, bu artışın devam edeceğini tahmin ettiğini söyleyen Gottlieb, ülkedeki vaka sayılarının vaktinde açıklanmadığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 11:48 ABONE OL
Son Dakika: O ülkede korkutan açıklama! “Günlük 100 bin vakaya ulaşacak”

'de corona virüs salgını için felaket çanları çalıyor. 47 eyalette yedi günlük ortalamaya göre yeni Covid-19 vakaları çok ciddi artış gösterdi artıyor. Wisconsin, Ohio ve Dakotas gibi birçok Ortabatı eyaleti de dahil olmak üzere 16 eyalette hastaneye yatışlar rekor seviyelere ulaştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi eski komiseri Dr. Scott Gottlieb, Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde, hatta belki de bu hafta içinde günde 100.000 vakayı aşacağına inandığını söyledi.

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Gottliebin açıklamaları şöyle:

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde bir noktada günlük 100.000 enfeksiyonu geçeceğiz muhtemelen. Tüm eyaletler zamanında rapor verirse bunu bu hafta yapabiliriz.

Son Dakika: O ülkede korkutan açıklama! “Günlük 100 bin vakaya ulaşacak”

Florida ve Texas gibi eyaletlerin cuma ve cumartesi günleri gerçekten rapor verip vermediğini görmeliyiz, çünkü bu hafta 100.000'in üzerine çıkabiliriz" dedi.

Son Dakika: O ülkede korkutan açıklama! “Günlük 100 bin vakaya ulaşacak”

Gottlieb, bunun halkın davranışı ve tedbirsizliğinden kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

Son Dakika: O ülkede korkutan açıklama! “Günlük 100 bin vakaya ulaşacak”

"Gerçek şu ki, tüketici davranışında değişiklik görene ve mobilite verilerinin düşmeye başladığını görene kadar salgında bir yavaşlama görmeyeceğimizi düşünüyorum. Virüsteki geçmiş dalgalanmaların dersi buydu" dedi.

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Son Dakika: O ülkede korkutan açıklama! “Günlük 100 bin vakaya ulaşacak”
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