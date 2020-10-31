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'de akıllara durgunluk veren olay! aracını açtığında büyük şok yaşadı! 3 metre...

Amerika Birleşik Devletleri'nde () yaşanan olay, her detayı ile akıllara durgunluk veriyor. Ülkenin Florida eyaletinde meydana gelen olay, bir araç servisinde gerçekleşti. Teknik bir sorun nedeni ile aracının kaputunu açan adam, adeta hayatının şokunu yaşadı. Zira, araç sahibinin kaputu açtığında karşısında gördüğü tamına 3 metrelik dev piton yılanıydı!

DHA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 11:47 Son Güncelleme: 31.10.2020 11:54 ABONE OL
ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Lüks aracını açtığında büyük şok yaşadı! Tam 3 metre...

'de bir araç servisinde korkutan bir olay yaşandı.Ülkenin Florida eyaletinde bulunan Dania Beach kentinde bir kişi aracında meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle aracının kaputunu açtı

ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Lüks aracını açtığında büyük şok yaşadı! Tam 3 metre...

Gördüğü olay karşısında şaşkına dönen kişi, aracın kaputunda 3 metrelik dev pitonla karşılaştı.

ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Lüks aracını açtığında büyük şok yaşadı! Tam 3 metre...

Otomobilin sürücüsü, yılanı almak için Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nu aradı.

ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Lüks aracını açtığında büyük şok yaşadı! Tam 3 metre...

Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na (FWC) bağlı ekiplerin, dev pitonu kaputtan çıkardığı ifade edildi.

ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Lüks aracını açtığında büyük şok yaşadı! Tam 3 metre...

Yetkililer, pitonun güvende olduğunu açıkladı.

ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Lüks aracını açtığında büyük şok yaşadı! Tam 3 metre...

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ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Lüks aracını açtığında büyük şok yaşadı! Tam 3 metre...
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