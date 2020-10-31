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Tekne faciasında 140 kişi öldü

AA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 ABONE OL
Tekne faciasında 140 kişi öldü
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Senegal'de geçen hafta yaşanan tekne faciasında en az 140 kişinin öldüğünü duyurdu. IOM olayı "2020'de yaşanan en büyük düzensiz göç felaketi" olarak niteledi. Senegal makamlarından daha önce yapılan açıklamada, ölü sayısı 20 olarak belirtilmişti.

MOTOR ARIZA YAPTI
İspanya'ya gitmek isteyen göçmenlerin bulunduğu tekne, 24 Ekim'de motor arızası nedeniyle başkent Dakar'a 80 kilometre mesafedeki Mbour kenti açıklarında batmıştı. Senegal'de genç işsizlerin fazla olduğu bölgelerdeki gençler, kaçak yollardan İspanya'ya gitmeye çalışıyor.
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Tekne faciasında 140 kişi öldü
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