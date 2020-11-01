Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan'a ağır darbe! Neye uğradığını şaşırdılar

'a ağır darbe! Neye uğradığını şaşırdılar

birliklerine saldırı girişiminde bulunan ordusu ağır kayba uğradı. Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 2 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri, 8 topçu bataryası, 2 iletişim kulesi ve 5 askeri aracın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İHA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 09:28 Son Güncelleme: 1.11.2020 09:47 ABONE OL
Ermenistan'a ağır darbe! Neye uğradığını şaşırdılar

Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 2 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri, 8 topçu bataryası, 2 iletişim kulesi ve 5 askeri aracın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SALDIRI GİRİŞİMDE BULUNAN ERMENİ ORDUSU NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Ekim gün boyunca ve 1 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim yerlerine çeşitli silahlarla, top ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar verdiği aktarıldı.

Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 2 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri, 8 topçu bataryası, 2 iletişim kulesi ve 5 askeri aracın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

Don Kişot ‘Paşinyan’ Ordusu kaçıyor o ise…

ARKADAŞINA GÖNDER
Ermenistan'a ağır darbe! Neye uğradığını şaşırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA