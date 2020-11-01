Eski Fas Başbakanı Benkiran: "Macron'un özür dilemesi gerekirdi"

Benkiran, Macron'un Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği demeçte, sözlerinin İslam dünyasında yanlış anlaşıldığına dair ifadelerini değerlendirdi.

ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİRDİ

Al Jazeera Mubasher kanalına konuşan Benkiran, "Macron, ortada bir yanlış anlaşılma olduğundan bahsetti. Bu iyi bir şey ama yeterli değil. Müslümanlardan özür dilemesi gerekirdi." dedi.

Batılı ülkelerin, dinlere ve peygamberlere hakareti yasaklayan kanunlar çıkarması gerektiğini belirten Benkiran, Müslümanların, kutsal saydıkları değerlere dokunulmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Macron, Al Jazeera'ye verdiği demeçte, Hazreti Peygambere hakaret içerikli karikatürler nedeniyle Müslümanların yaşadığı şoku anladığını söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu karikatürlerin hükümeti değil, bağımsız bir gazeteyi temsil ettiğini kaydetmişti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu. Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.