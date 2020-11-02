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'da valilik binasına havan saldırısı: 4 ölü

'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde militanları tarafından atılan havan mermisinin valilik bahçesine isabet etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 10:24 ABONE OL
Afganistan'da valilik binasına havan saldırısı: 4 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin valilik bahçesine isabet etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

4 VALİLİK KORUMASI HAYATINI KAYBETTİ

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin valilik bahçesine isabet ettiğini söyledi.

Muradi, saldırıda valinin 4 korumasının yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Afganistan'da valilik binasına havan saldırısı: 4 ölü
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