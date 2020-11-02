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düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti

'ın başkentindeki düzenlenen bombalı ve silahı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bugün sınav olduğu biliniyordu, saldırının da bu bölümde düzenlendiği iddia ediliyor. Ayrıca üniversitede bugün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı"nın açılışı yapılacaktı.

AA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 16:32 Son Güncelleme: 2.11.2020 16:40 ABONE OL
Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar ile sonrasındaki çatışmada, çoğu öğrenci 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Aryen, 22 kişinin yaralandığı, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmanın sona erdiğini belirtti.

Sözcü Aryen, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

ÖNCE SALDIRILAR ARDINDAN ÇATIŞMA

Ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde kimliği ve sayısı belli olmayan saldırganlarca bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı.

Aryen, üniversite etrafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını ve öğrencilerin çoğunun tahliye edildiğini açıklamıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edilmişti.

SINAV VE KİTAP FUARI AÇILIŞI VARDI

Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bugün sınav olduğu biliniyordu, saldırının da bu bölümde düzenlendiği iddia ediliyor.

Ayrıca üniversitede bugün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı"nın açılışı yapılacaktı.

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Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti
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