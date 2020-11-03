Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile telefonda görüştü.

TAZİYELERİNİ İLETTİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Schallenberg ile görüşmesinde, Viyana'da düzenlenen terör saldırısı için taziye dileklerini ileterek, Türkiye'nin Avusturya ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

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