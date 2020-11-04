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Bakan Çavuşoğlu: 'ın toprak bütünlüğü desteklenmeli

Bakan Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle katıldığı 130'uncu toplantısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "'ın toprak bütünlüğü herkes tarafından kayıtsız şartsız desteklenmeli" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 14:18 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü desteklenmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü herkes tarafından kayıtsız şartsız desteklenmeli" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle katıldığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 130'uncu toplantısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Başkalarının kutsalını aşağılamak ifade özgürlüğü olamaz. Terörün her çeşidini kınıyoruz ve herkesten aynı yaklaşımı bekliyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü herkes tarafından kayıtsız şartsız desteklenmeli" ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü desteklenmeli
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