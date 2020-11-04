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Sayımı durdurun protestosu: Trump'ın çağrısı sonrasında destekçileri harekete geçti

'de ve ekibinin "sayımları durdurun" çağrısından sonra Trump destekçileri Detroit eyaletinde oy sayımlarının yapıldığı alanlara giderek "sayımı durdurun" sloganları attı. Polislerin güvenlik önlemleri aldığı alanda toplanan Amerikalılar sayımın devam etmesini etti.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 01:36 Son Güncelleme: 5.11.2020 01:37 ABONE OL
Sayımı durdurun protestosu: Trump'ın çağrısı sonrasında destekçileri harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın oy sayımlarının durdurulması çağrısı sonrasında Trump destekçileri oy sayım alanlarına giderek protesto gösterilerinde bulundu.

ABD'de "Sayımı durdurun" protestosu: Trump'ın çağrısı sonrasında destekçileri harekete geçti | Video

OY SAYIMININ DURDURULMASI İÇİN DAVA AÇMIŞTI

Trump'ın kampanya ekibi ayrıca Michigan'da oy sayımının durdurulması için mahkemeye başvurduğunu açıkladı. Trump kampanyası ayrıca Demokrat gözlemcilerin sandık başındaki Cumhuriyetçilerden oy sayma işlemlerini gizlediklerini iddia ederek Pensilvanya'da oy sayımının durdurulması için dava açtı.

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Sayımı durdurun protestosu: Trump'ın çağrısı sonrasında destekçileri harekete geçti
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