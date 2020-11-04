ABD Başkanı Donald Trump'ın oy sayımlarının durdurulması çağrısı sonrasında Trump destekçileri oy sayım alanlarına giderek protesto gösterilerinde bulundu.

ABD'de "Sayımı durdurun" protestosu: Trump'ın çağrısı sonrasında destekçileri harekete geçti | Video

OY SAYIMININ DURDURULMASI İÇİN DAVA AÇMIŞTI

Trump'ın kampanya ekibi ayrıca Michigan'da oy sayımının durdurulması için mahkemeye başvurduğunu açıkladı. Trump kampanyası ayrıca Demokrat gözlemcilerin sandık başındaki Cumhuriyetçilerden oy sayma işlemlerini gizlediklerini iddia ederek Pensilvanya'da oy sayımının durdurulması için dava açtı.