Son dakika haberi: Viyana'daki terör saldırısında dikkat çeken detay! İki Türk genç kahraman ilan edildi...

TÜRKİYE KANLI SALDIRIYI KINADI

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Viyana'daki terör karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Terörizm tüm insanlığın düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Avusturya halkının yanındayız.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: Terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Fâili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür.

