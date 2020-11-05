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ABD'den son dakika: Esper'in istifa edeceği iddiası

Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek tansiyonlu seçimler bir son dakika iddiasını gündeme getirdi. ABD 59. başkanlık seçiminin sonuçları halen belirsizliğini korurken, Mark Esper'in görevinden istifa etme hazırlığında olduğu iddia edildi.

AA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 01:30 Son Güncelleme: 6.11.2020 01:37 ABONE OL
ABD'den son dakika:Savunma Bakanı Esper'in istifa edeceği iddiası

Amerikan MSNBC televizyonunun üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, uzun zamandır ABD Başkanı Donald Trump ile aralarının iyi olmadığı ve seçimden sonra görevden alınmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Bakan Esper'in istifa etmek üzere mektup hazırladığı ileri sürüldü.

Haberde, ayrılmadan önce Esper'in aynı zamanda Amerikan askeri üslerindeki Konfederasyon generallerinin isimlerinin sökülmesi ve bunların yerine konulacak isimler konusunda Kongre için bir taslak da hazırladığı iddia edildi.

ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPTI!

ABD'de bakanlar ikinci döneme geçiş sürecinde Başkan'a seçenek sunmak için teamül gereği istifa mektuplarını sunuyorlar ancak MSNBC'ye konuşan yetkililer Esper'in görevden alınacağını hesaba katarak önceden hazırlık yaptığını iddia etti.

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Daha önce Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kara Kuvvetlerinde subaylık yapmış olan Esper, ayrıca savunma sanayi şirketi Raytheon'un Hükümetle İlişkiler Biriminin başkan yardımcılığını yapmıştı.

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ABD'den son dakika:Savunma Bakanı Esper'in istifa edeceği iddiası
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