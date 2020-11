ABD’de nefes kesen seçim

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD başkanlık seçimleri salı günü gerçekleştirildi. 59'uncu başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerden mevcut Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden karşı karşıya geldi. Yakın tarihin en önemli seçimi olarak kabul edilen yarış, anketleri ve Batı medyasını 2016'daki gibi yine yanılttı. Biden'ın açık ara seçimi kazanacağı öngörüleri boş çıktı. Ancak sonuçlar kritik eyaletlerde son durum ve erken kullanılan oyların çok olmasından dolayı geç açıklanabilir. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkan oluyor. Gelinen son noktada; Trump aralarında Florida ve Teksas gibi kilit eyaletlerin de bulunduğu 23 eyalette seçimleri önde tamamlayarak delege sayısını 214'e çıkardı. Kritik önemdeki eyaletlerden Wisconsin'le birlikte 22 eyalette kazanan Biden'ın delege sayısı ise 248 oldu. Gözler Alaska, Arizona, Georgia, Michigan, Maine, Nevada, North Carolina ve Pennsylvania eyaletlerine çevrilirken Trump'ın kampanya ekibi seçim yarışında en kritik eyaletlerden Michigan ve Pensilvanya'da da oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını duyurdu. Trump'ın Kampanya Danışman Yardımcısı Justin Clark, bu seçimlerin ülke tarihi açısından "en önemli" seçimler olduğunu belirterek, "Bu seçimlerin güvenliği, milletimizin yararınadır. Pensilvanya'da kötü şeyler duruyor. Demokratlar, Cumhuriyetçilere oylarını kullandırtmamaya ve çoğunluğunu azaltmaya çalışıyor" iddialarında bulundu. Yüksek Mahkemenin, bu eyalette 6 Kasım'a kadar oy merkezlerine postayla ulaşan oyların kabul edilmesine yönelik kararını da eleştiren Clark, "Yüksek Mahkemenin, yasalara aykırı biçimde postayla oyların kabul edilmesi süresini uzatması kararına karşı da dava açacağız" ifadesini kullandı.Son noktada her ne kadar Biden delege sayısında önde gözükse de sonuçların açıklanması beklenen 8 eyalette Trump'ın 270 delegeye ulaşacak isim olacağı tahmin ediliyor. Ancak yapılan bazı yorumlarda sonuçların açıklanmasının cuma gününü bulabileceği kaydedildi. Sayım işlemlerinin uzun sürmesinin nedeni olarak Kovid-19 salgınından dolayı bu yıl posta yolu ile kullanılan oyların çokluğu gösteriliyor. 102 milyondan fazla posta oyu kullanıldı. Sandıklar açılana kadar Trump'a şans vermeyen bahis sitelerinin neredeyse tamamı Trump'ın kazanacağı yöne doğru döndü. Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Florida'yı, Ohio'yu, Teksas'ı, Georgia'yı kazandık. Sonuçlar mükemmel. Bizi yakalayamazlar. Bu seçimi kazandık. Biz büyük bir kutlama için hazırlanıyorduk. 'Kazanmazsınız' dedikleri her yeri kazandık. Pennsylvania'yı çok büyük farkla kazandık. Oylarda yolsuzluk yapıyorlar. Yüksek mahkemeye gideceğiz. Bu seçimler ülkemiz için utanç kaynağı" dedi. Trump, daha sonra attığı bir Tweet'te ise "Onlar (Demokratlar), Pennsylvania'da 500 bin oy avantajımızı ortadan kaldırmak için çalışıyor. Michigan ve diğer eyaletlerde de bunu yapmaya çalışıyorlar" görüşünü paylaştı. Biden yaptığı ilk açıklamada sonuçlardan memnun olduğunu ve kazanma yolunda ilerlediklerini söyledi. Seçim boyunca çeşitli sağlık sorunları gündeme gelen Joe Biden'ın oy verme işlemleri devam ederken, yaptığı bir konuşmada kız torununu tanıtırken "Bu benim oğlum" demesi dikkat çekti.SOSYAL ağlar en başından beri sürdürdükleri Trump karşıtı tutumlarına devam ediyor. Twitter, Trump'ın "Demokratlar seçimi bizden çalmaya çalışıyor" dediği tweet'ini yine sansürledi.ABD tarihinde ilk kez iki aday da 70 yaşın üzerinde. Trump 74, Biden 77. Hangi aday kazanırsa kazansın ülkeyi bugüne kadar yöneten en yaşlı başkan olacak. 1992'den beri her başkan 2. seçimi de kazandı.SONUÇLARIN açıklanmaya başlamasıyla ABD'de özellikle büyük kentlerde yağmalama olayları ve gösteriler bekleniyordu. Şimdiye kadar ortalık sakin. Ancak Beyaz Saray önünde Trump ile Biden taraftarları birbirine girdi. Beyaz Saray çevresindeki birçok cadde ve sokağın yanı sıra Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park ve arkasındaki Ellipse Park giriş çıkışa kapatıldı. Trump Tower'ın önünde ise onlarca Ulusal Muhafız kamyonu park edilerek bina korumaya alındı.ABD'de taraflar seçim sonrası yüzlerce itiraz ile mahkemelere gidiyor. İtirazlar yüzünden süreç uzar ve 20 Ocak'a kadar kazanan belli olmazsa Anayasa devreye giriyor: "Ölüm, istifa, azil, görevin gereklerini yerine getirememe ya da kriterlere uygunsuzluk sebepleriyle Başkanlık ya da Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenecek biri yoksa Temsilciler Meclisi Başkanı, başkanlığa vekalet eder." Bu durum uzak gözüküyor.ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, yalnızca Beyaz Saray için değil, Kongre'nin kon- trolü için de kıyasıyla bir yarış içinde. Şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 45'e, Cumhuriyetçiler 44'e yükseltti. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler 145 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 119 oldu. Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'daki 35 sandalye değişecek.