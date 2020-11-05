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karantinada

Dışişleri 'ın yakın zamanda görüştüğü bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkması nedeniyle kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 23:33 Son Güncelleme: 5.11.2020 23:40 ABONE OL
İngiltere Dışişleri Bakanı karantinada

İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle vaka ve ölüm oranları arttı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan biriyle temas kurduğunu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

"KENDİSİNİ İZOLE ETTİ"

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, yakın zamanda yakın temas halinde olduğu bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı konusunda bugün bilgilendirildi. Sağlık kuralları uyarınca Dışişleri Bakanı gerekli süre boyunca kendisini izole etti. Bu süre zarfında uzaktan çalışmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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İngiltere Dışişleri Bakanı karantinada
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