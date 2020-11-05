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SON DAKİKA | Ünlü iş insanı paylaştı, ABD seçimlerini kazanan kim olacak? İşte ABD seçimlerinin şifresi

'ın önde gelen iş insanlarından Anand 'nın Amerikan seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı bir paylaşım viral oldu. Mahindra'nın yayınladığı ve ABD Başkanı 'ın rakibi 'ı mağlup edeceğine dair astrolojik tahmin binlerce beğeni aldı ve tekrar paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 21:36 Son Güncelleme: 5.11.2020 21:36 ABONE OL
SON DAKİKA | Ünlü iş insanı paylaştı, ABD seçimlerini kazanan kim olacak? İşte ABD seçimlerinin şifresi

Çokuluslu Mahindra Group şirketinin başkanı olan Anand Mahindra, Trump-Biden yarışının başa baş geçeceğini fakat kazanan tarafın Trump olacağını öne süren astrolojik bir tahmin paylaştı.

Bu tahmin ise bir astroloğun güneşin mevcut pozisyonu ile Trump'ın burcuna dayanıyor. Mahindra tahminin sahibi olan astroloğun kim olduğunu açıklamadı.

Tweet'le karşılaşan bazı Twitter kullanıcıları da, Trump'ın kazanacağını öngören diğer astrologların tahminlerini paylaştı.

Hindistan'da büyük karar ve tercihlerle ilgili olaylarda astrologlara danışmak oldukça yaygın. BBC'nin haberine göre; politikacılar arasında da çok yaygın bir davranış bu. Hatta mevcut Başbakan Narendra Modi'nin de astrologlara danıştığı ifade ediliyor.

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SON DAKİKA | Ünlü iş insanı paylaştı, ABD seçimlerini kazanan kim olacak? İşte ABD seçimlerinin şifresi
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