Kırgızistan ve Özbekistan sınırında 6 büyüklüğünde deprem

Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü'ne atıfta bulunan Acil Durumlar Bakanlığı'na göre, bugün 13:38 civarında kaydedilen sarsıntı sonucu can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem ülkenin Oş bölgesinde 3.0 büyüklüğünde, Batken bölgesine bağlı Kadamcay ilçesinin Kadamcay şehrinde ve Pülgön köyünde 6.0 büyüklüğünde, Kızıl Kıya şehrinde, Tamaşa, Orozbekov köylerinde 5.0 büyüklüğünde hissedildi.

Sarsıntıda yaralanan olmadı.

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