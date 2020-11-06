SON DAKİKA! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! Putin istifa mı edecek? Açıklama geldi

Bu referandumda, Rusya'nın son 20 yılına damgasını vuran en önemli insan olan Vladimir Putin'in, 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açacak anayasa değişiklikleri oylandı.

Referandumun sonucuna göre mevcut görev süresi 2024'te sona eren 68 yaşındaki Putin, altışar yıllık dönemlerle iki kez daha aday olabilmesinin ve böylece Rusya'da 2036 yılına kadar başkanlık yapmasının önü açıldı.