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! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! istifa mı edecek? Açıklama geldi

haberi... İngiliz medyasından gazetesinde ile ilgili bugün ortaya attılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Devlet Başkanı Putin'in hastalığı dolayısıyla istifa edeceği öne sürülürken Rusya'dan bu haberlere son dakika açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 15:09 Son Güncelleme: 6.11.2020 15:24 ABONE OL
SON DAKİKA! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! Putin istifa mı edecek? Açıklama geldi

Dünya gündemi ABD başkanlık seçimlerine kilitlenmişken 'dan gelen bir haber yüzünden bütün dikkatler bu ülkeye dönmüş durumda.

Rusya'da 20 yıldır iktidarda olan döneminin sona ermek üzere olduğu iddia edildi. İngiliz basını 'in Parkinson hastalığı nedeniyle Ocak 2021'de görevini bırakacağını öne sürdü.

SON DAKİKA! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! Putin istifa mı edecek? Açıklama geldi

PUTİN'LE İLGİLİ İSTİFA İDDİASI DÜNYAYI SARSTI

İngiliz medyası, 68 yaşındaki Devlet Başkanı 'in, Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti.

SON DAKİKA! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! Putin istifa mı edecek? Açıklama geldi

İngiliz medyasından Devlet Başkanı ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, 'in, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağı ileri sürüldü.

HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI

Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret ettiği iddia edildi.

SON DAKİKA! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! Putin istifa mı edecek? Açıklama geldi

hakkında geçtiğimiz yıllarda Parkinson hastası olduğuna dair birçok iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi.

Yapılan incelemelerde, Putin'in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor.

SON DAKİKA! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! Putin istifa mı edecek? Açıklama geldi

ÖMÜR BOYU SENATÖR

Rus medyası RT'ye göre ise, hafta başında, 'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı. RT'de yer alan habere göre, tasarı "'da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti" olarak yorumlandı.

SON DAKİKA! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! Putin istifa mı edecek? Açıklama geldi

KREMLİN'DEN YALANLAMA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı 'in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin'in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." dedi.

Peskov, İngiliz gazetesinde yer alan ve Putin'in Parkinson hastası olduğu ve bu nedenle gelecek yıl istifa edeceği öne sürülen haberi değerlendirdi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Peskov, "Hayır Putin'in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." diye konuştu.

SON DAKİKA! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! Putin istifa mı edecek? Açıklama geldi

Bu yıl 68 yaşına giren 'in başkanlık koltuğundaki görevi 2024'te sona eriyor.

KRİTİK REFERANDUMU KAZANMIŞTI

'da haziran ayında Devlet Başkanı Putin'in 4 yıl sonra devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk oylaması yapılmıştı.

SON DAKİKA! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! Putin istifa mı edecek? Açıklama geldi

Bu referandumda, 'nın son 20 yılına damgasını vuran en önemli insan olan 'in, 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açacak anayasa değişiklikleri oylandı.

Referandumun sonucuna göre mevcut görev süresi 2024'te sona eren 68 yaşındaki , altışar yıllık dönemlerle iki kez daha aday olabilmesinin ve böylece Rusya'da 2036 yılına kadar başkanlık yapmasının önü açıldı.

SON DAKİKA! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! Putin istifa mı edecek? Açıklama geldi

'in önerdiği değişikliklerle yaklaşık 200 civarında maddeyi içeriyor. Oylama sonucunda evet çıkınca Putin'in şu ana kadar üst üste görev yaptığı dönem sayısı sıfırlanmış oldu.

'da muhalefet bu oylamayı eleştirmiş; Putin'in Rusya'da yeni bir 'çarlık' dönemi başlatmaya çalıştığı iddia edilmişti.

SON DAKİKA! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! Putin istifa mı edecek? Açıklama geldi

PUTİN KARAR VERMEDİ

'in anayasa değişikliğine rağmen 2024'teki seçimlerde aday olup olmayacağı ise belli değil. Rus devlet başkanı bu konuda kapıyı açık bıraktığını belli eden demeçler vermişti.

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SON DAKİKA! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! Putin istifa mı edecek? Açıklama geldi
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