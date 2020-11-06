SON DAKİKA! Dünyayı sarsan iddia da flaş gelişme! Putin istifa mı edecek? Açıklama geldi

Dünya gündemi ABD başkanlık seçimlerine kilitlenmişken Rusya'dan gelen bir haber yüzünden bütün dikkatler bu ülkeye dönmüş durumda.
Rusya'da 20 yıldır iktidarda olan Vladimir Putin döneminin sona ermek üzere olduğu iddia edildi. İngiliz basını Putin'in Parkinson hastalığı nedeniyle Ocak 2021'de görevini bırakacağını öne sürdü.
PUTİN'LE İLGİLİ İSTİFA İDDİASI DÜNYAYI SARSTI
İngiliz medyası, 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti.
İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin'in, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağı ileri sürüldü.
HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI
Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret ettiği iddia edildi.
Putin hakkında geçtiğimiz yıllarda Parkinson hastası olduğuna dair birçok iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi.
Yapılan incelemelerde, Putin'in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor.
KREMLİN'DEN YALANLAMA GELDİ
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin'in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." dedi.
Peskov, İngiliz The Sun gazetesinde yer alan ve Putin'in Parkinson hastası olduğu ve bu nedenle gelecek yıl istifa edeceği öne sürülen haberi değerlendirdi.
Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Peskov, "Hayır Putin'in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." diye konuştu.
Bu yıl 68 yaşına giren Putin'in başkanlık koltuğundaki görevi 2024'te sona eriyor.
KRİTİK REFERANDUMU KAZANMIŞTI
Rusya'da haziran ayında Devlet Başkanı Putin'in 4 yıl sonra devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk oylaması yapılmıştı.
Bu referandumda, Rusya'nın son 20 yılına damgasını vuran en önemli insan olan Vladimir Putin'in, 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açacak anayasa değişiklikleri oylandı.
Referandumun sonucuna göre mevcut görev süresi 2024'te sona eren 68 yaşındaki Putin, altışar yıllık dönemlerle iki kez daha aday olabilmesinin ve böylece Rusya'da 2036 yılına kadar başkanlık yapmasının önü açıldı.
Putin'in önerdiği değişikliklerle yaklaşık 200 civarında maddeyi içeriyor. Oylama sonucunda evet çıkınca Putin'in şu ana kadar üst üste görev yaptığı dönem sayısı sıfırlanmış oldu.
Rusya'da muhalefet bu oylamayı eleştirmiş; Putin'in Rusya'da yeni bir 'çarlık' dönemi başlatmaya çalıştığı iddia edilmişti.
PUTİN KARAR VERMEDİ
Putin'in anayasa değişikliğine rağmen 2024'teki seçimlerde aday olup olmayacağı ise belli değil. Rus devlet başkanı bu konuda kapıyı açık bıraktığını belli eden demeçler vermişti.