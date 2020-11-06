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Son dakika haberi: Trump'tan yeni açıklama! kontrolden çıktı

Son dakika haberi: platformu , Başkanı 'ın paylaşımlarına sansür uygulamayı sürdürüyor. Trump, Twitter'ın tutumuna yine Twitter'dan tepki gösterdi. Trump, paylaşımlarına gelen sansüre değinerek “Twitter, 230’uncu kısım hükümetin armağanı sayesinde kontrolden çıktı!” dedi. Trump seçimlere ilişkin "yasal oylar kullanımı ile kolayca kazanabiliyorum" dedi. İşte Trump'ın son dakika açıklamaları...

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 10:48 Son Güncelleme: 6.11.2020 11:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Trump'tan yeni açıklama! Twitter kontrolden çıktı

Son dakika haberi: ABD seçim sonuçları merakla beklenirken Twitter'dan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sansür uygulamaları gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Trump, Twitter'in sansür uygulamalarına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, paylaşımlarına gelen sansüre değinerek "Twitter, 230'uncu kısım hükümetin armağanı sayesinde kontrolden çıktı!" dedi.

SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA!

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nı YASAL OYLAR KULLANIMI ile kolayca kazanıyorum. GÖZLEMCİLER'in herhangi bir şekilde ve biçimde işlerini yapmalarına izin verilmediğinden, bu süre içinde kabul edilen oyların YASADIŞI OY olarak belirlenmesi gerekmektedir. ABD Yüksek Mahkemesi karar vermeli!" dedi

Facebook ve Twitter Trump'ı bitirdi: Trump'ın yaptığı paylaşımların yarısı sansürlendi SON DAKİKA HABER | Dünya yaşananları şaşkınlıkla izliyor! Tarafsız Twitter'dan(!) Trump'a sansür!

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Son dakika haberi: Trump'tan yeni açıklama! Twitter kontrolden çıktı
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