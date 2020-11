SON DAKİKA: Trump-Twitter savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Kantarın topuzu kaçtı, Twitter neden taraf oluyor?

"BİZ TAŞIYICI PLATFORMUZ DİYEN SOSYAL MEDYA ŞİKETLERİ GAZETECİLİK YAPMAYA BAŞLADI, EDİTÖRYAL KURALLAR GETİRDİLER"

Polat, sosyal medya platformlarının başlangıçta vaat ettiklerinden uzaklaştıklarını, başka bir dönüşüm içinde olduklarını belirtti. Polat sözlerini şöyle sürdürdü:

Twitter, seçim öncesinden beri Trump'a perdeleme getirmeye başlamıştı. Bu iş temelde şu noktada tartışılmalı. Bu tarz medya platformları, Twitter Facebook, 'Biz bir taşıyıcı platformuz herkes her şeyi paylaşabilir, biz karışmayız, yer sağlıyoruz' diyerek ortaya çıktılar. Artık kişisel bir sosyal medya platformuyuz diyen sosyal medya şireketlerinin gazetecilik yapmaya başladığını, editöryal kurallar getirdiğini görmeye başladık. Artık yayıncı olmaya başladıklarını görüyoruz. Her gelen şeye yer verme noktasından, bazılarını perdeleme, bazılarını da platformdan çıkartma gereği duyduklarını görüyoruz. Dünyada her türlü paylaşımın yayınlandığı ütopik bir platform mümkün değilmiş, bunu gördük.