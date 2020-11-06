SON DAKİKA: Trump-Twitter savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Kantarın topuzu kaçtı, Twitter neden taraf oluyor?

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ NASIL YAYIN YAPMASI GEREKTİĞİNİN ANAHTARI BURADA BENCE"

Polat, Facebook'un Trump'ı destekleyen "Stop the Steal" sayfasını yayınlanan birkaç makalede üyelere yanlış bilgi verdiği iddiası ile kapatmasını da değerlendiren Polat, "Facebook, Twitter'dan farklı kurallar uyguluyor, yapısı da daha farklı zaten. Siyasi gruplar var, siyasi grupları platform politikaları doğrultusnda kapatıyor mesela. Burada gerekçeye bakmak lazım. Seçim döneminde Facebook, hem Biden hem Trump'ın paylaşımlarının altına, 'Bu paylaşımlar seçim döneminde tartışmalar üzerinden değerlendirilmekte ya da şunlar aşunlara dikkat edin' diye uyarı veriyor. Twitter ise doğrudan perdeliyor. Trump da bu çok daha fazla olduğu için ya da Biden'a henüz yapılmadığı için dikkat çekiyor." dedi.

Polat sözlerini şöyle sonlandırdı:

Bunu şurada da gözardı etmemek gerekiyor. Trump'ın çok tartışmalı sözler ettiği ve gerçeğe dayanmadığı da bir vaka ama Twitter'ın çeşitli mesajlar üzerinden tartıştığı için taraf haline gelmiştir. Asıl tartışılması gereken budur. Sosyal medya platformlarının nasıl yayın yapması gerektiğinin anahtarı da burada bence.