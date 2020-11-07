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'dan başkanlık seçimleri ile ilgili inanılmaz açıklamalar!

2016 başkanlık seçimlerini Başkanı 'a karşı kaybeden , 59. başkanlık seçimlerinde Trump'ı yenen Demokrat 'ı tebrik etti. Twitter paylaşımında inanılmaz ifadeler kullanan Hillary Clinton, "Bu, tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 21:28 Son Güncelleme: 7.11.2020 21:53 ABONE OL
Hillary Clinton'dan ABD başkanlık seçimleri ile ilgili inanılmaz açıklamalar!

Twitter'dan açıklama yapan Clinton, "Seçmenler konuştu ve ile Kamala Harris'i başkan ve başkan yardımcısı olarak seçti." ifadelerini kullandı. Clinton, sonuçlarına ilişkin "Bu tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu. Bunun olmasına destek verenlere teşekkür ederim. Bundan sonra hep beraber. " ifadelerine yer verdi.

Hillary Clinton'dan ABD başkanlık seçimleri ile ilgili inanılmaz açıklamalar!

Diğer taraftan, ve yardımcısı Kamala Harris, Twitter profillerine kendileri için "'nin Seçilmiş Başkanı" ve "ABD'nin Seçilmiş Başkan Yardımcısı" bilgilerini ekledi.

Hillary Clinton'dan ABD başkanlık seçimleri ile ilgili inanılmaz açıklamalar!

Amerikan Associated Press (AP) Haber Ajansının sonuçları verilerine göre, Biden, rakibi ve mevcut Başkan 'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazanmıştı.

Hillary Clinton'dan ABD başkanlık seçimleri ile ilgili inanılmaz açıklamalar!

Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken, bu sabah Nevada ve Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

Hillary Clinton'dan ABD başkanlık seçimleri ile ilgili inanılmaz açıklamalar!

Her iki eyaleti de kazanan Biden, 253 olana delege sayısını 279'a çıkararak 'nin seçilmiş başkanı oldu.

Hillary Clinton'dan ABD başkanlık seçimleri ile ilgili inanılmaz açıklamalar!

Georgia ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde ancak Trump bu iki eyaleti alsa da bunun başkanlık yarışına bir etkisi olmayacak.

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Hillary Clinton'dan ABD başkanlık seçimleri ile ilgili inanılmaz açıklamalar!
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