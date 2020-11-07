Hillary Clinton'dan ABD başkanlık seçimleri ile ilgili inanılmaz açıklamalar!

Twitter'dan açıklama yapan Clinton, "Seçmenler konuştu ve Joe Biden ile Kamala Harris'i başkan ve başkan yardımcısı olarak seçti." ifadelerini kullandı. Clinton, seçim sonuçlarına ilişkin "Bu tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu. Bunun olmasına destek verenlere teşekkür ederim. Bundan sonra hep beraber. " ifadelerine yer verdi.