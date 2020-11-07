Jill Biden kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) 59. başkanlık seçimlerini kazanarak ABD'nin 46. Devlet başkanı seçilen Joe Biden'ın eşi first lady Jill Biden ile ilgili detaylar merak edilerek Jill Biden kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Jill Biden kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 46. Devlet başkanı seçilen Joe Biden'ın eşi first lady Jill Biden'a ilişkin Jill Biden kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularına ilişkin detaylar şöyle;
1951'de dünyaya gelen Jill Biden ilk evliliğini 1970-1975 yılları arasında Bill Stevenson ile yaptı. Jill Biden evlenmeden önce Jacobs soyadına sahipti. 1977 yılında Joe Biden ile evlendi. Jill Biden, ilk eşi vefat eden Joe Biden'in ikinci eşi. Çiftin 1981 doğumlu Ashley isimli bir kızı var. Jill Biden ve Joe Biden 43 yıldır evliliklerini sürdürüyor. Eğitimci olan ve Doktor unvanına sahip olan Jill Biden kendisini "ömür boyu eğitmen" olarak tanımlıyor.
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