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Haberler Dünya Haberleri Jill Biden kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

kimdir? ABD Başkanı ’ın eşi , , mesleği nedir?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 59. Başkanlık seçimlerini kazanarak birleşik devletlerin 46. Başkanı olarak seçildiği son dakika olarak duyurulan ’ın eşi first lady ’a ilişkin bilgiler merak edilmeye başladı. Bu bağlamda Jill Biden kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklinde sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, Jill Biden kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 7.11.2020 23:11 Son Güncelleme: 7.11.2020 23:11 ABONE OL
Jill Biden kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) 59. başkanlık seçimlerini kazanarak ABD'nin 46. Devlet başkanı seçilen 'ın eşi first lady ile ilgili detaylar merak edilerek Jill Biden kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Jill Biden kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

JILL BIDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 46. Devlet başkanı seçilen Joe Biden'ın eşi first lady Jill Biden'a ilişkin Jill Biden kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

Jill Biden kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

JOE BIDEN'İN EŞİ JILL BIDEN KİMDİR?

1951'de dünyaya gelen ilk evliliğini 1970-1975 yılları arasında Bill Stevenson ile yaptı. Jill Biden evlenmeden önce Jacobs soyadına sahipti. 1977 yılında ile evlendi. Jill Biden, ilk eşi vefat eden Joe Biden'in ikinci eşi. Çiftin 1981 doğumlu Ashley isimli bir kızı var. Jill Biden ve Joe Biden 43 yıldır evliliklerini sürdürüyor. Eğitimci olan ve Doktor unvanına sahip olan Jill Biden kendisini "ömür boyu eğitmen" olarak tanımlıyor.

Jill Biden kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

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Jill Biden kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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