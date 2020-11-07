Kamala Harris kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) 59. Başkanlık seçimlerinde Donald Trump karşısında adaylığını koyan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı olarak seçildi. Bu gelişmeyle birlikte Başkan Biden'ın yardımcılığını üstlenecek olan Kamala Harris ile ilgili detaylar merak edilerek Kamala Harris kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Kamala Harris kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46. devlet başkanı seçilen Joe Biden2ın yardımcılığını üstlenecek olan Kamala Harris'e ilişkin merak edilen Kamala Harris kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklindeki sorulara ilişkin detaylar ve son dakika haberleri şöyle;
Kamala Devi Harris (d. 20 Ekim 1964; Oakland, Kaliforniya), Amerikalı avukat ve politikacı. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir. Harris, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan olmak için parti içi ön seçimlere katılmış, ancak yeterli başarıyı gösterememesinden ötürü çekilmiştir. Ağustos'ta ise DP'nin başkan adayı Joe Biden'ın yanında başkan yardımcısı adayı olarak yer alacağı açıklanmıştır.
Harris, anne tarafından Hindistan, baba tarafından ise Jamaika asıllıdır. Amerika başkan yardımcılığına aday olan ilk Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikalı ve (Demokrat Geraldine Ferraro ile Cumhuriyetçi Sarah Palin'in ardından) üçüncü kadın adaydır.
Kaynak: Vikipedi
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