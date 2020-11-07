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Haberler Dünya Haberleri Kamala Harris kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

kimdir? ABD Başkanı ’ın yardımcısı , , mesleği nedir?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinin 59. Başkanlık seçimlerinde eski başkan Donald Trump karşısında seçimi kazanan ve 46. ABD başkanı olan ’ın yardımcısı olacak olan ’e ilişkin detaylar yoğun şekilde merak edilerek Kamala Harris kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Kamala Harris kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 8.11.2020 01:10 Son Güncelleme: 8.11.2020 01:10 ABONE OL
Kamala Harris kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) 59. Başkanlık seçimlerinde Donald Trump karşısında adaylığını koyan , ABD'nin 46. Başkanı olarak seçildi. Bu gelişmeyle birlikte Başkan Biden'ın yardımcılığını üstlenecek olan ile ilgili detaylar merak edilerek Kamala Harris kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Kamala Harris kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

KAMALA HARRIS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46. devlet başkanı seçilen Joe Biden2ın yardımcılığını üstlenecek olan Kamala Harris'e ilişkin merak edilen Kamala Harris kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklindeki sorulara ilişkin detaylar ve son dakika haberleri şöyle;

Kamala Harris kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Kamala Devi Harris (d. 20 Ekim 1964; Oakland, Kaliforniya), Amerikalı avukat ve politikacı. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir. Harris, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan olmak için parti içi ön seçimlere katılmış, ancak yeterli başarıyı gösterememesinden ötürü çekilmiştir. Ağustos'ta ise DP'nin başkan adayı 'ın yanında başkan yardımcısı adayı olarak yer alacağı açıklanmıştır.

Kamala Harris kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Harris, anne tarafından Hindistan, baba tarafından ise Jamaika asıllıdır. Amerika başkan yardımcılığına aday olan ilk Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikalı ve (Demokrat Geraldine Ferraro ile Cumhuriyetçi Sarah Palin'in ardından) üçüncü kadın adaydır.

Kaynak: Vikipedi

Kamala Harris kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

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Kamala Harris kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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