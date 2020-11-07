Kamala Harris kimdir? ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) 59. Başkanlık seçimlerinde Donald Trump karşısında adaylığını koyan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı olarak seçildi. Bu gelişmeyle birlikte Başkan Biden'ın yardımcılığını üstlenecek olan Kamala Harris ile ilgili detaylar merak edilerek Kamala Harris kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Kamala Harris kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

KAMALA HARRIS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46. devlet başkanı seçilen Joe Biden2ın yardımcılığını üstlenecek olan Kamala Harris'e ilişkin merak edilen Kamala Harris kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklindeki sorulara ilişkin detaylar ve son dakika haberleri şöyle;