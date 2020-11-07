Son dakika: ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a ilk kutlama Justin Trudeau'dan geldi

Amerika'daki zorlu ve tartışmalı başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden oldu. mevcut başkan Donald Trump ise başkanlık seçimlerinin şabeli olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacağını belirtti.

Öte yandan Joe Biden'a ilk tebrik komşusundan geldi. ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak seçilen Joe Biden'a ilk kutlama mesajı Kanada Başbakanı Justin Trudeau'den geldi. Trudeau, Biden'ı tebrik ederek "Kanada ve ABD yakın arkadaş, ortak ve müttefik. Dünya sahnesinde özel bir ilişkimiz var. Birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.