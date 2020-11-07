Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Fransa'da Ortodoks papaza saldıran kişi yakalandı! Saldırının şoke eden detayı ortaya çıktı!

Son dakika haberi: 'da Ortodoks papaza saldıran kişi yakalandı! Saldırının şoke eden detayı ortaya çıktı!

'nın kentinde meydana gelen kilise saldırısının şoke eden detayları ortaya çıktı. Fransa'nın Lyon kentindeki Yunan Ortodoks kilisesi saldırganı bulundu. , saldırıyı düzenleyen kişinin 40 yaşlarında Gürcü kökenli bir erkek olduğunu, eşi ile papaz arasında ilişki bulunduğunu ifade etti.

AA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 17:13 Son Güncelleme: 7.11.2020 18:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Fransa'da Ortodoks papaza saldıran kişi yakalandı! Saldırının şoke eden detayı ortaya çıktı!

Lyon Cumhuriyet Savcısı Nicolas Jacquet, 31 Ekim'de papaz Nikolaos Kakavelakis'i silahla vurarak yaralayan şüphelinin dün gözaltına alındığını, bugün suçunu itiraf ederek saldırıyı üstlendiğini belirtti.

SALDIRGANIN EŞİ İLE PARAZ ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Jacquet, saldırıyı düzenleyen kişinin 40 yaşlarında Gürcü kökenli bir erkek olduğunu, eşi ile papaz arasında ilişki bulunduğunu ifade etti. Fransa'nın Lyon kentinin 7'inci bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi papazı Kakavelakis, kiliseyi kapattığı sırada av tüfeğiyle vurulmuş, saldırgan kaçmıştı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Papaz Kakavelakis, perşembe günü 5 gündür bulunduğu komadan çıkmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fransa'da Ortodoks papaza saldıran kişi yakalandı! Saldırının şoke eden detayı ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA