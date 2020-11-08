Vaka sayısı 49 milyon 765 bini aştı. 1 milyon 250 binden fazla kişi ise yaşamını yitirdi. Virüs saptanan 35 milyon 315 bin 716 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 13 milyon 164 bin 362 hasta bulunuyor.Dünya genelindeki günlük vaka sayısı cuma günü 581 bin 679 ile şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka rekoru kırıldı.Sinopharm firmasının geliştirdiği Kovid aşısının vurulduğu 56 bin kişi denizaşırı yerlere seyahat etti. Hiçbirine Kovid bulaşmadı. Aşının çok yakında raflarda olacağı açıklandı.Oxford'un geliştirdiği aşı son aşamada: En az yüzde 50 oranında koruyuculuk sağlayacak.Rus doktor Kuzmenko, koronavirüs hastalarının tuzlu yiyecek miktarını sınırlandırması ve alkolden uzak durması gerektiğini belirtti. Rusya'da can kaybı 30 bini geçti.Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows Kovid-19'a yakalandı.: Ülkede 577 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 125 bin 562'ye yükseldi.60 binden fazla yeni vaka var.Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 279, Meksika'da 551, Arjantin'de 371, Kolombiya'da 196 ve Peru'da 53 kişi yaşamını yitirdi.Çin ile iş seyahatlerine yeniden başlıyor.