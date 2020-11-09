Android telefon kullanıcıları dikkat! Bu Android telefonlar internete giremeyecek!

Hala Android 7.1 veya daha eski bir sürümü çalıştıran bir Android telefon kullanıyorsanız, yükseltme yapmanız gerekebilir. Bunun nedeni ise uyumluluk sorunlarından dolayı eski Android versiyonlarının internete giremeyecek olmasından kaynaklanıyor. Önde gelen sertifika yetkililerinden biri olan Let's Encrypt, sertifikalarını imzalayan IdenTrust ile ortaklığının 1 Eylül 2021'de sona ereceğini duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor?

Tamindir'in haberine göre Let's Encrypt, dünyanın önde gelen sertifika yetkililerinden biri ve grubun sertifikaları tüm web alanının yaklaşık yüzde 30'u tarafından kullanılmakta. Grup ilk kurulduğunda, kendi 'ISRG Root X1' kök sertifikasının tüm tarayıcılara ve işletim sistemlerine dahil edilmesi için başvuruda bulundu. Bugüne kadarki tüm sertifikalar, IdenTrust'ın Windows, macOS, Android ve diğer birçok yazılım platformunda yıllardır bulunan 'DST Root X3' köküne sahip.