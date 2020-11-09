Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun Ermenistan- Azerbaycan devlet sınırında bulunan birliklerinin mevzilerine havan ve hafif silahlarla ateş açtı. Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde bulunan askeri birliklerimizin mevzilerine, Ermenistan'ın Berd ve Çemberek bölgelerinden aralıklı olarak ateş edildi."

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