Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun Ermenistan- Azerbaycan devlet sınırında bulunan birliklerinin mevzilerine havan ve hafif silahlarla ateş açtı. Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde bulunan askeri birliklerimizin mevzilerine, Ermenistan'ın Berd ve Çemberek bölgelerinden aralıklı olarak ateş edildi."Son dakika haberi: Azerbaycan'da büyük sevinç! Şuşa 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı! “İşgal altındaki şehirlerini ve Karabağ’ı özgürlüğe kavuşturan Azerbaycan’ı kutluyoruz”