Bağdat'tan Sincar'a ilk üst düzey ziyaret

Böylece bölgeye ilk üst düzey ziyareti gerçekleştirmiş olan Araci, Sincar'ın Irak'a bağlı bir bölge olduğunu dile getirerek, "Sincar'daki önceliğimiz buradaki halkın evine geri dönmesi. İntikam peşinde değiliz. Sincar'ın güvenliğini yöre halkından oluşan polis teşkilatı ve Sincar halkı sağlayacak. Ordu güçlerimiz de Sincar'ı dışarıdan koruyacak." dedi.

"Sincar'daki durumun tamamı merkezi yönetim tarafından yönetilecek." ifadelerini kullanan Araci, Sincar'ın aynı zamanda "küçük Irak'ı" temsil ettiğini sözlerine ekledi.

Bağdat ve Erbil arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılmasını da kapsayan Sincar Anlaşması imzalanmıştı.