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, Trump'ı 2024'te yeniden aday olmaya çağırdı

'nin eyaleti senatörü Cumhuriyetçi , resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden ABD Başkanı 'ı, 2024 seçiminde yeniden aday olmaya çağırdı

AA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 21:48 ABONE OL
Lindsey Graham, Trump'ı 2024'te yeniden aday olmaya çağırdı

Graham, Fox News Radio'da konuk olduğu programda, seçim sonuçlarına yönelik itirazlarında Trump'a destek verdiğini ve özellikle Arizona, Georgia, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerindeki sonuçların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Pennsylvania'daki oy sayım sisteminde sorunlar olduğunu öne süren Graham, "Trump, bu durumu araştırmazsa çok saçma olur. Seçimin sonucunu değiştirebilir miyiz bilmiyorum ama bu konu araştırılmayı hak ediyor. Seçim henüz bitmedi." yorumunu yaptı.

Önde gelen Cumhuriyetçi isimleri de seçimdeki usulsüzlük iddialarını araştırmaya davet eden Graham, "Senato'da yeniden çoğunluğu sağlarsak, 2020 seçiminde postayla oy meselesini analiz etmek için bir komite kurmalıyız." önerisinde bulundu.

Graham, "Oluşturduğu hareketi diri tutmak için Trump'ın tekrar başkanlık için aday olmayı düşünmesini istiyorum. 2024 seçimi için Trump'ı yeniden yarışması için destekleyeceğim." dedi.

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Lindsey Graham, Trump'ı 2024'te yeniden aday olmaya çağırdı
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