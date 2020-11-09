Son dakika haberi: Danimarka'dan sonra Belçika da alarma geçti! Coronavirüs mutasyonu ile ilgili çarpıcı açıklamalar

Son dakika haberi: Danimarka'da vizon çiftliğindeki 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün (Covid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine itlaf edileceği açıklanmıştı. Belçika, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Danimarka'daki vizon çiftliklerinde mutasyona uğradığının açıklanmasının ardından, ülkede kürk çiftliklerinin sıkı takibe alındığını açıkladı. Belçikalı yetkililer, ülkedeki vizonlarda şu ana kadar mutasyona uğrayan virüsün tespit edilmediğini belirtti. Bununla birlikte üst düzey bir sağlık uzamanı "Cluster 5" adı verilen mutant virüsünün insanlar için tehlikeli olup olmadığını değerlendirdi. Mutasyona uğrayan virüsün Belçika'da görülmesinin ardından tedbir amaçlı olarak ülkedeki tüm vizon nüfusunun öldürüleceği açıklandı. İşte son dakika haberin detayları...
DANİMARKA'DA MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜSLE ENFEKTE OLANLARIN SAYISI 214'E YÜKSELDİ
NTV'nin haberine göre; Danimarka hükümeti bu hafta yeni tip corona virüsün (Covid-19) vizonlarda mutasyona uğradığının açıklanmasının ardından 214 kişinin virüsün yeni varyantı ile enfekte olduğunu ve yayılmayı kontrol altına almak için ülkenin 17 milyonluk tüm vizon nüfusunu itlaf etmeyi planladığını duyurdu. Öte yandan, dünyanın en büyün vizon yetişicisi olan ülkenin kuzeyinde 250 binden fazla kişi karantinaya alındı. Ardından başka bir kürk üreticisi olan Belçika da alarma geçti.
KÜRK TARIMI YASAKLANDI
Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı'na (FASFC), ülkenin kuzeyindeki Flaman bölgesi olan Flanders'de halihazırda faaliyet gösteren 15 vizon çiftliği olduğunu ve ülkenin geri kalanında kürk tarımının yasaklandığını açıkladı.
Belçika Sağlık Otoritesi'nin (Sciensano) baş virologu Steven Van Gucht, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Corona virüsün mutasyona uğramış türünün Belçika'daki vizonlarda ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için her hafta kürk çiftliklerimde örnekler toplanıyor. Şimdiye kadar tüm testler negatif çıktı. Yeni tür burada ortaya çıkarsa, tüm vizonların öldürülmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.
BELÇİKALI VİROLOG: ENDİŞELİ DEĞİLİZ
Bununla birlikte Van Guct, virüsün mutasyonu hakkında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen kadar yeni varyant hakkında endişeli olmadığını söyledi. Frederiksen, dört gün önce düzenlediği basın toplantısında durumun çok ciddi olduğunu belirterek, mutasyona uğramış virüsün vücudun antikor üretme yeteneğini zayıflattığını ve gelecekteki bir Covid-19 aşısını potansiyel olarak etkisiz hale getirebileceğini belirtmişti.
"İNSANLAR İÇİN DAHA TEHLİKELİ OLMASI OLASI DEĞİL"
Van Gucht ise vizonlarda mutasyona uğrayan "Cluster-5 " adı verilen corona virüsün insanlar için daha tehlikeli hale gelmesinin olası görünmediğini açıkladı.
"İNSANLARDAKİ ETKİSİNİ KISMEN YİTİREBİLİR"
Van Gucht, "Mutasyona uğrayan türün daha tehlike olduğunu düşünmüyorum. Aksine, vizona daha iyi adapte olduğu için insanlarda etkisini kısmen yitirebilir" dedi.
DSÖ: MUTASYONLAR NORMAL
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uzmanlarından Maria Van Kekhove ise geçen hafta "mutasyonların normal olduğu" ve aşının etkinliğini değiştirmesinin beklenmediğini söyledi.
Öte yandan, vizonlarda mutasyona uğrayan virüs ile ilgili çalışmalar hala sürüyor. Danimarka'da enfekte olan 200'ü aşkın kişiden alınan örnekler aracılığıyla virüsün etkileri inceleniyor. Bilim insanları bu nedenle, çalışmalar bitmeden virüsün ölümcüllüğü ya da bulaşma yeteneği konusunda kesin bir yargıya varılamayacağını açıkladı.