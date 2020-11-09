Son dakika haberi: Danimarka'dan sonra Belçika da alarma geçti! Coronavirüs mutasyonu ile ilgili çarpıcı açıklamalar

DANİMARKA'DA MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜSLE ENFEKTE OLANLARIN SAYISI 214'E YÜKSELDİ

NTV'nin haberine göre; Danimarka hükümeti bu hafta yeni tip corona virüsün (Covid-19) vizonlarda mutasyona uğradığının açıklanmasının ardından 214 kişinin virüsün yeni varyantı ile enfekte olduğunu ve yayılmayı kontrol altına almak için ülkenin 17 milyonluk tüm vizon nüfusunu itlaf etmeyi planladığını duyurdu. Öte yandan, dünyanın en büyün vizon yetişicisi olan ülkenin kuzeyinde 250 binden fazla kişi karantinaya alındı. Ardından başka bir kürk üreticisi olan Belçika da alarma geçti.