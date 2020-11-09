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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Danimarka'dan sonra Belçika da alarma geçti! Coronavirüs mutasyonu ile ilgili çarpıcı açıklamalar

Son dakika haberi: 'dan sonra da alarma geçti! Coronavirüs mutasyonu ile ilgili çarpıcı açıklamalar

Son dakika haberi: Dünya 'dan gelen mutasyonu iddiaları ile sarsılmıştı. Danimarka'da corona virüsün çiftliklerinde mutasyona uğradığı iddiası ülkeyi alarma geçirmiş ve ülkede 17 milyon vizonun itlaf edileceği açıklanmıştı. Danimarka'nın ardından da kürk çiftliklerini sıkı takibe aldığını açıkladı. Belçikalı yetkililer, "Cluster 5" adı verilen mutant virüsün, yeni tip corona virüsün orijinalinden daha tehlikeli olup olmadığına ilişkin değerlendirmede bulundu. Peki vizonlarda mutasyona uğrayan coronavirüs insanlar için tehlikeli mi? İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 14:52 Son Güncelleme: 9.11.2020 14:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Danimarka'dan sonra Belçka'da alarma geçti! Coronavirüs mutasyonu ile ilgili çarpıcı açıklamalar

Son dakika haberi: 'da çiftliğindeki 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün () hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine itlaf edileceği açıklanmıştı. , yeni tip corona virüsün (Covid-19) Danimarka'daki vizon çiftliklerinde mutasyona uğradığının açıklanmasının ardından, ülkede kürk çiftliklerinin sıkı takibe alındığını açıkladı. Belçikalı yetkililer, ülkedeki vizonlarda şu ana kadar mutasyona uğrayan virüsün tespit edilmediğini belirtti. Bununla birlikte üst düzey bir sağlık uzamanı "Cluster 5" adı verilen mutant virüsünün insanlar için tehlikeli olup olmadığını değerlendirdi. Mutasyona uğrayan virüsün Belçika'da görülmesinin ardından tedbir amaçlı olarak ülkedeki tüm vizon nüfusunun öldürüleceği açıklandı. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Danimarka'dan sonra Belçka'da alarma geçti! Coronavirüs mutasyonu ile ilgili çarpıcı açıklamalar

DANİMARKA'DA MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜSLE ENFEKTE OLANLARIN SAYISI 214'E YÜKSELDİ

NTV'nin haberine göre; hükümeti bu hafta yeni tip corona virüsün () vizonlarda mutasyona uğradığının açıklanmasının ardından 214 kişinin virüsün yeni varyantı ile enfekte olduğunu ve yayılmayı kontrol altına almak için ülkenin 17 milyonluk tüm nüfusunu itlaf etmeyi planladığını duyurdu. Öte yandan, dünyanın en büyün vizon yetişicisi olan ülkenin kuzeyinde 250 binden fazla kişi karantinaya alındı. Ardından başka bir kürk üreticisi olan da alarma geçti.

Son dakika haberi: Danimarka'dan sonra Belçka'da alarma geçti! Coronavirüs mutasyonu ile ilgili çarpıcı açıklamalar

KÜRK TARIMI YASAKLANDI

Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı'na (FASFC), ülkenin kuzeyindeki Flaman bölgesi olan Flanders'de halihazırda faaliyet gösteren 15 çiftliği olduğunu ve ülkenin geri kalanında kürk tarımının yasaklandığını açıkladı.

Belçika Sağlık Otoritesi'nin (Sciensano) baş virologu Steven Van Gucht, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Corona virüsün mutasyona uğramış türünün Belçika'daki vizonlarda ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için her hafta kürk çiftliklerimde örnekler toplanıyor. Şimdiye kadar tüm testler negatif çıktı. Yeni tür burada ortaya çıkarsa, tüm vizonların öldürülmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Danimarka'dan sonra Belçka'da alarma geçti! Coronavirüs mutasyonu ile ilgili çarpıcı açıklamalar

BELÇİKALI VİROLOG: ENDİŞELİ DEĞİLİZ

Bununla birlikte Van Guct, virüsün mutasyonu hakkında Başbakanı Mette Frederiksen kadar yeni varyant hakkında endişeli olmadığını söyledi. Frederiksen, dört gün önce düzenlediği basın toplantısında durumun çok ciddi olduğunu belirterek, mutasyona uğramış virüsün vücudun antikor üretme yeteneğini zayıflattığını ve gelecekteki bir aşısını potansiyel olarak etkisiz hale getirebileceğini belirtmişti.

Son dakika haberi: Danimarka'dan sonra Belçka'da alarma geçti! Coronavirüs mutasyonu ile ilgili çarpıcı açıklamalar

"İNSANLAR İÇİN DAHA TEHLİKELİ OLMASI OLASI DEĞİL"

Van Gucht ise vizonlarda mutasyona uğrayan "Cluster-5 " adı verilen corona virüsün insanlar için daha tehlikeli hale gelmesinin olası görünmediğini açıkladı.

"İNSANLARDAKİ ETKİSİNİ KISMEN YİTİREBİLİR"

Van Gucht, "Mutasyona uğrayan türün daha tehlike olduğunu düşünmüyorum. Aksine, vizona daha iyi adapte olduğu için insanlarda etkisini kısmen yitirebilir" dedi.

Son dakika haberi: Danimarka'dan sonra Belçka'da alarma geçti! Coronavirüs mutasyonu ile ilgili çarpıcı açıklamalar

DSÖ: MUTASYONLAR NORMAL

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uzmanlarından Maria Van Kekhove ise geçen hafta "mutasyonların normal olduğu" ve aşının etkinliğini değiştirmesinin beklenmediğini söyledi.

Öte yandan, vizonlarda mutasyona uğrayan virüs ile ilgili çalışmalar hala sürüyor. 'da enfekte olan 200'ü aşkın kişiden alınan örnekler aracılığıyla virüsün etkileri inceleniyor. Bilim insanları bu nedenle, çalışmalar bitmeden virüsün ölümcüllüğü ya da bulaşma yeteneği konusunda kesin bir yargıya varılamayacağını açıkladı.

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Son dakika haberi: Danimarka'dan sonra Belçika da alarma geçti! Coronavirüs mutasyonu ile ilgili çarpıcı açıklamalar
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